Quer ser copiloto de Villas Boas?

A Race for Good é a responsável pelo leilão solidário cujo vencedor terá a oportunidade de fazer o percurso, ao lado de André Villas Boas, no troço onde a equipa oficial da Sports&You está a preparar o Rali de Portugal. O leilão decorrerá até ao dia 9 de maio.

A Race for Good é um movimento que teve início em 2018, quando André Villas Boas, o fundador, participou na corrida rali Dakar. Desde então, tem apadrinhado várias causas.

A leilão, está a oportunidade de ser conduzido pelo Villas Boas num Citroën C3 WCR, da equipa oficial da Citroën. O percurso será feito no troço onde a equipa oficial da Sports&You está a preparar o Rali de Portugal.

Para além da experiência, o vencedor receberá um fato, merchandising e um livro da Race for Good. A isto acrescenta-se a possibilidade de passar o dia com a equipa e os pilotos da Citroën e Hyundai Portugal.

As receitas angariadas com este leilão irão reverter para as causas que a Race for Good apadrinha.