Quer saber mais sobre o retalho agroalimentar na Alemanha?

“How to approach the German Food Retailing. Dos and Dont’s” é o tema do seminário online que se vai realizar no próximo dia 29 de junho. O objetivo será ensinar como abordar o retalho do setor agroalimentar no mercado alemão.

O seminário vai contar com a presença do Delegado da Aicep em Berlim, Rui Boavista Marques, que vai dar a conhecer uma visão geral do retalho alimentar. Ao delegado junta-se Denise Klug, redatora da revista alemã “Lebensmittelzeitung” que vai falar sobre o setor.

A AICEP avança que “com 83 milhões de consumidores, o retalho alimentar na Alemanha é o maior a nível europeu, quando se fala em dimensão populacional e do poder de compra acima da média”.

“A Fileira Agroalimentar portuguesa conta com uma elevada notoriedade nos mercados externos, sendo reconhecida internacionalmente pela qualidade e inovação dos seus produtos”, explica a mesma fonte.

As inscrições para a sessão podem ser feitas através do site da AICEP.