Quer saber como vai a vaca que lhe forneceu o leite?

Um simples código QR impresso num pacote de leite pode um dia oferecer uma janela para a saúde e bem-estar das vacas que o produziram, permitindo ao consumidor rastrear o seu leite até à exploração de origem e aceder a dados sobre o bem-estar das vacas nesse dia em particular.

Graças às ferramentas eletrónicas de monitorização conhecidas como Pecuária de Precisão (PP), este nível de detalhe poderá ver a estar disponível para os consumidores. A tecnologia já está no mercado mas o seu pleno potencial ainda não foi concretizado.

O projeto ClearFarm, financiado pela UE, está a avançar na utilização da tecnologia PP com o objetivo de criar uma forma mais sensível, contínua e completa de compreender o bem-estar animal. Está a reunir produtores, reguladores, decisores políticos e consumidores de seis países.

Concentrando-se no gado suíno e leiteiro, o gado dominante na Europa, a ClearFarm está a estabelecer parcerias com várias empresas tecnológicas para criar uma nova plataforma de software que irá explorar plenamente as possibilidades da PP para monitorizar o bem-estar animal ao longo da vida.

O “ClearFarm será a primeira plataforma a fornecer informação em tempo real e sem paragens sobre o bem-estar animal. Consumidores e produtores poderão ver informação sobre cada animal da quinta, todos os dias do ano”.