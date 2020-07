Quer saber a “idade humana” do seu cão?

Ao mapear mudanças moleculares no genoma ao longo do tempo, uma equipa de investigadores desenvolveu uma nova fórmula para comparar com mais precisão a idade dos cães com a idade humana.

É comum multiplicarmos a idade do nosso cão por sete para calcular quantos anos tem o nosso amigo de quatro patas em “idade humana”. Na prática, o velho ditado diz-nos que um cão de quatro anos equivale, em idade fisiológica, a uma pessoa de 28 anos.

Uma nova investigação, levada a cabo por cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, acaba de descartar esta teoria. A equipa criou uma nova fórmula que compara com mais precisão a idade dos cães com a humana.

A fórmula baseia-se nas mudanças dos padrões de grupos metil nos genomas de cães e humanos à medida que envelhecem. Como ambas as espécies não envelhecem na mesma proporção, a regra 1:7 não é uma comparação perfeitamente linear.

De acordo com o EurekAlert, o método fornece um novo “relógio epigenético” capaz de determinar a idade de uma célula, tecido ou organismo com base na leitura da sua epigenética – modificações químicas como a metilação, que influenciam que genes estão “desligados” ou “ativados” sem alterar a sequência genética herdada.

As mudanças epigenéticas fornecem aos cientistas pistas sobre a idade de um genoma, assim como as rugas no rosto de uma pessoa fornecem pistas sobre a sua idade. O artigo científico com as descobertas foi recentemente publicado na Cell Systems.