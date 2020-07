Quer poupar na conta da luz e do gás?

O Covid-19 veio alterar as finanças de muitos portugueses: uns sentiram um corte nos seus rendimentos e outros chegaram mesmo a perder o emprego. Dadas as circunstâncias, os portugueses sentiram a necessidade de se adaptar.

Segundo o Google Trends, houve um pico na pesquisa pelo termo “ganhar dinheiro online” no início do mês de abril, mostrando que alguns portugueses procuraram soluções para ganhar mais dinheiro e, consequentemente, diminuir o impacto nas finanças.

Mais recentemente, as pesquisas pelo termo “poupar dinheiro” também começaram a subir e é nessa poupança que nos vamos focar. Agora mostramos-lhe como poupar alguns euros na sua conta da luz e do gás.

Como poupar na conta da luz e do gás?

Quando se fala em poupar dinheiro, o primeiro conselho é sempre fazer um orçamento familiar. Descubra como fazer o seu orçamento em acarteira.pt. Esse orçamento irá detalhar o dinheiro a ser recebido nesse mês e as contas a pagar – renda, despesas gerais, alimentação, transportes, créditos, entre outros.

Aproveite para contabilizar o valor que pretende usar em atividade de lazer ou em gastos extra, pois, além de manter um limite de valor a ser gasto, também mantém um orçamento controlado.

Tendo esse orçamento em mãos, conseguirá passar à próxima fase: analisar o orçamento. Está a gastar um valor demasiado alto em alguma despesa? Pode cortar nos custos? Pode negociar contratos? Pode trocar de fornecedores?

Durante a análise, tome atenção aos principais custos. Verifique os gastos com comissões bancárias (existem bancos com menos comissões ou sem quaisquer custos), seguros (procure negociar um contrato melhor, mesmo que em outra seguradora), telecomunicações e as despesas de luz e gás.

Pode, realmente, poupar na luz e no gás?

Por muito tempo, pensar em luz e gás era o mesmo que pensar em EDP e Galp. No entanto, recentemente, o mercado cresceu e existe uma rede completa de fornecedores a competir com estas duas empresas.

Essa competição resulta em serviços de melhor qualidade e que se podem adaptar melhor às suas necessidades. Além dessas vantagens, os preços são mais baratos e podem ajudá-lo a poupar uns euros ao final do mês.

Muitos portugueses já descobriram os benefícios da alteração de fornecedores e outros já começaram a poupar com a mudança.

Quais os fornecedores disponíveis em Portugal?

Atualmente já existem muitos fornecedores à disposição no mercado. A nível de eletricidade, tem a EDP, a Galp, a Endesa, a Goldenergy e dezenas de outras empresas. Já a nível de gás, algumas empresas mantêm-se, nomeadamente a EDP, a Endesa, a Galp e Goldenergy.

Como escolher o melhor fornecedor do mercado?

Apesar de toda a competição, nem todas as empresas irão ser compatíveis com as suas necessidades. Portanto, questiona-se como escolher o melhor fornecedor, com os melhores preços e com os serviços de melhor qualidade?

Compare os fornecedores de luz e gás disponíveis no mercado com o nosso simulador. Esta ferramenta irá mostrar-lhe o melhor tarifário e o preço por kWh mais baixo, dando-lhe uma estimativa a pagar anualmente e de quanto pode poupar.

No simulador pode, ainda, filtrar a comparação por fornecedores apenas de luz, apenas de gás ou ambos. Outros filtros possíveis são a existência de fatura eletrónica, o pagamento por débito direto, a tarifa regulada ou energia renovável.

Se preferir, forneça os seus dados e as características atuais do seu contrato para obter um plano mais vantajoso do que o que possui atualmente, com menos esforço da sua parte.

Durante a comparação também irá obter outros dados importantes que o podem ajudar a decidir qual o fornecedor mais compatível com as suas necessidades.

Como fazer a alteração?

Tomada a decisão, pode fazer imediatamente a alteração a partir do simulador. Essa mudança de empresa não tem qualquer custo associado (uma das vantagens do mercado livre de energia), excepto se tiver alguma fidelização com o seu atual fornecedor.

Finalmente, não se preocupe quanto à interrupção do serviço. A mudança não implica uma interrupção do fornecimento de luz ou gás, desde que tenha um novo contrato.

Um euro aqui e outro ali podem fazer toda a diferença no seu orçamento familiar. Faça a comparação e comece a poupar na luz e no gás a partir de hoje.

(Fotografia: Pixabay)