Quer passar o Dia dos Namorados com Diogo Piçarra?

No Dia de São Valentim, 14 de Fevereiro, o Hotel Casino Chaves vai organizar um jantar concerto com Diogo Piçarra. Este reconhecido cantor, autor, músico, produtor e um dos maiores nomes da música portuguesa, vai fazer furor nesta noite romântica.

Para além de um concerto que certamente irá encantar o público, a noite reserva um jantar com deliciosas e românticas iguarias, que antecedem e prepararam o público para um espectáculo surpreendente.

Para esta data especial, o Hotel preparou um pacote especial que, para além do jantar de gala e do concerto, inclui ainda estadia, garrafa de espumante no quarto, late check-out e acesso gratuito ao spa (piscina interior aquecida, ginásio, jacuzzi, sauna e banho turco), entre outras ofertas. Para os casais que queiram aproveitar esta espadinha romântica, ou até mesmo para quem quiser surpreender a cara metade com um programa completo pensado ao pormenor, este pacote está disponível por 320€.

A nova tour do artista, intitulada “Vem Cantar Comigo”, marca a primeira vez que Diogo Piçarra se apresentará totalmente a solo em palco e onde irá trabalhar instrumentos e formas que nunca o vimos explorar ao vivo, acompanhado de um cenário surpreendente.

Jantar concerto | €75 por pessoa

Dia 14 | Diogo Piçarra

Admissão para jantar: 20:00 às 21:00

Início concerto às 22:30

Pacote Dia dos Namorados | 320€

– 1 Noite em Quarto Duplo (14 para 15 de Fevereiro)

– Alojamento com pequeno-almoço buffet no Restaurante

– Jantar de Gala no Restaurante do Casino e Espectáculo de Diogo Piçarra, no dia 14 de Fevereiro. Política Crianças: Só é permitida a entrada no Jantar do Casino a crianças a partir dos 10 anos

– 1 Garrafa de espumante no quarto

– 1 Bebida de cápsula por adulto (maiores de 18 anos) nos bares da sala de jogos do casino

– Late check-out até 15h mediante disponibilidade e reconfirmação no ato do check-in

– Acesso gratuito ao Spa: piscina interior aquecida, ginásio, jacuzzi, sauna e banho turco

Informações e Reservas: