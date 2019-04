Quer participar num dos maiores eventos internacionais de networking?

A OCC – Ordem dos Contabilista Certificados abre as suas portas na baixa do Porto para receber a 3ª edição da FIN, aquele que é já conhecido como um dos maiores eventos internacionais de networking. O espaço estará dividido por zonas afetas à exposição de empresas, salas privadas para reuniões B2B e um Auditório onde se vão realizar várias Conferências ao longo de dois dias com keynote speakers internacionais de altos quadros empresariais e institucionais.

O programa já pode ser conhecido em www.finportugal.com e as inscrições estão abertas também através do website oficial, quer para expositores ou participantes sem stand, que em ambos os casos lhes é conferido o acesso privilegiado aos momentos de b2b, e aos momentos de networking que decorrem após o término das Conferências em ambos os dias: Cocktail de Networking nos jardins da Casa do Vinho Verde e o Jantar de Gala, onde é feita a entrega da mais alta distinção da Personalidade Luso-Chinesa, e que este ano se realiza no primoroso espaço do Palácio Bolsa.

A FIN estará ainda aberta a todos aqueles que queiram visitar o espaço e estar presentes nas Conferências, pelo que podem inscrever-se também no website na modalidade de visitantes.

O evento conta com o apoio de várias entidade internacionais que o promovem a uma escala global, fazendo deste um dos mais focados eventos para networking, oportunidades de negócio e cooperação.