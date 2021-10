Quer participar no World Business Forum?

Organizado pela WOBI anualmente em diferentes cidades da América, Europa e Oceania o World Business Forum é um congresso de dois dias, que reúne milhares de mentes inquietas e curiosas que compartilham a mesma paixão pelo mundo dos negócios.

A WOBI acaba de anunciar o primeiro World Business Forum em Madrid. À luz dos desafios únicos que a pandemia trouxe, “estamos entusiasmados em apresentar um formato online totalmente novo para todos os nossos World Business Forum”, explica a organização.

Acreditamos que os desafios devem ser vistos como oportunidades, e esta é a nossa oportunidade de trazer a melhor linha de palestrantes jamais vista na história do WBF Madrid.

“Para ajudar as suas organizações a ter sucesso em face dos desafios sem precedentes de hoje, criamos uma agenda inspiradora com personalidades de renome mundial que compartilharão sua visão sobre como superar e se adaptar à nova realidade”, pode ler-se no site do evento.

Num mundo de sobrecarga de informações, o World Business Forum concentra-se nas questões mais relevantes para os empresários de hoje, estimulando novos pensamentos e ações inspiradoras.

O evento também tem por objetivo fornecer um ambiente de rede exclusivo para se conectar a profissionais com interesses semelhantes.

O World Business Forum acontece em Madrid de 23 a 24 de novembro. Mais informações e inscrições aqui.