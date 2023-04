Quer jantar com Marisa Liz?

Dona de uma voz e carisma únicos, Marisa Liz vai actuar em dois jantares concerto, nos próximos dias 27 e 29 de Abril, no Casino Espinho e Hotel Casino Chaves, respetivamente.

Cantora, autora e compositora, Marisa Liz vai apresentar ao vivo o seu primeiro álbum a solo, lançado no primeiro trimestre de 2023. Deste álbum são já conhecidas as canções “Olha Lá”, o seu mais recente single, e “Guerra Nuclear”, um original inédito de António Variações que lhe foi oferecido pela família de Variações e no qual a voz do artista surge ao lado de Marisa Liz de forma surpreendente.

Reconhecida pela sua carreira em projectos como Amor Electro e Donna Maria, pelo seu contributo inigualável como mentora no programa de televisão The Voice, há já 10 temporadas, Marisa Liz é uma figura incontornável na música portuguesa.

Estas noites vão animar o público e oferecer a oportunidade de cantar as suas músicas, enquanto se desfruta de um jantar muito animado, com sabores intensos, entre família e amigos.

Admissão para jantar: 20:00 às 21:00

Início concerto às 22:30

Jantares concerto com Marisa Liz

Dia 27 de Abril | Casino Espinho: €65 por pessoa

Dia 29 de Abril | Hotel Casino Chaves: €60 por pessoa