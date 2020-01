Quer entrar no videoclipe de Carlito´s Way?

Carlos Tomás é um português da diáspora, residente em Paris, que quer fazer carreira no mundo da música sob o nome artístico Carlito´s Way. Para tal apela ao apoio das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

O projeto musical vai apresentar-se ao mundo com o tema “Ceifeira”. Trata-se de uma reinterpretação pop rock da canção popular “Banana Não Tem Caroço”.

É para a gravação do videoclipe para esta canção que Carlos pede a participação da diáspora portuguesa, através do envio de vídeos.

Em nota enviado ao BOM DIA Carlito´s Way explicita o pedido: “um vídeo de uns 15 segundos inspirado na vossa boa disposição, e no ambiente da música que vou lançar. Um telemóvel, bastante luz para ser nítida a imagem, algo que identifique a proveniência do vídeo, uma pitada de criatividade e boa disposição quanto baste”.