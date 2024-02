Quer comprar uma autoestrada? As do Douro Litoral estão à venda

As Autoestradas do Douro Litoral A43, A41 e A32 que servem a Área Metropolitana do Porto, estão à venda. Está em causa uma extensão de estrada de mais de 73 quilómetros e o preço pode superar os 400 milhões de euros.

Os fundos Strategic Value Partners que detêm a Autoestrada do Douro Litoral (AEDL) que gere a A43, a A41 e a A32, já sondaram o mercado para ver se é desta que conseguem vender a empresa.

O Jornal de Negócios adianta que já contrataram o Goldman Sachs e o Natixis para vender a AEDL e que a expectativa é concluir a operação durante o verão.

O valor de venda pode ser superior a 400 milhões de euros, considerando “as transacções mais recentes na Europa no sector das autoestradas com portagens”, explica o Jornal de Negócios.

Após sondagem ao mercado e convite a quatro participantes para apresentarem propostas, continuam interessados a Globalvia e a Brisa, segundo o mesmo jornal. Já a Ascendi e a Roadis ter-se-ão afastado do processo.