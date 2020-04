Quer aprender a fazer pastéis de nata sem sair de casa?

Depois de ter recebido centenas de viajantes de todas as partes do mundo na loja do Chiado, em Lisboa, a Pastelaria Batalha adaptou o seu popular Workshop de Pastel de Nata aos dias que vivemos.

Agora que estamos a passar mais tempo em casa, esta pastelaria familiar que tem uma medalha de prata de Melhor Pastel de Nata de Portugal, quer partilhar a sua receita do bolo mais apreciado no nosso país.

O workshop virtual é orientado pelo chef João Batalha, e tem uma duração de entre 1h30 a 2 horas. A experiência virtual, que tem o custo de 12 euros por pessoa, cobre todos os passos para fazer pastéis de nata de qualidade profissional, em casa! O chef ensina inclusive a fazer massa folhada a partir do zero. Tudo com ingredientes simples e fáceis de encontrar.

As aulas acontecem por video-chamada, via a aplicação gratuita ZOOM, em pequenos grupos de até 10 pessoas. A ideia é ver, aprender e interagir, assim como tirar dúvidas. No final da aula online os alunos recebem por email a receita detalhada, podendo também usufruir de apoio via e-mail para esclarecer questões.

Para os que pretendem aprofundar os seus conhecimentos, a Pastelaria Batalha organiza também aulas privadas, adaptadas às necessidades de cada aluno, seja ele amador ou profissional. No caso de workshops particulares o Chef sugere aos alunos cozinharem simultaneamente, sendo que a lista de ingredientes é enviada antes da aula para que o aluno esteja preparado em sua casa. Assim, o chef poderá acompanhar o formando a cada passo, ensinando não só a receita mas também todos os pequenos truques que fazem a diferença.

Os workshops privados são também uma excelente opção para grupos que pretendam fazer um encontro virtual para, por exemplo, festejar um aniversário, sobretudo num momento em que é difícil estar todos juntos num só lugar.

As aulas online de pastel de nata estão abertas a adultos e mesmo crianças, com supervisão, e não é necessária experiência prévia na cozinha para poder participar. As marcações podem ser feitas online, para várias datas durante a semana e fim de semana: https:// aulapasteldenataonline. eventbrite.com