Quer apoiar o TGV europeu?

Encontra-se a circular uma petição, iniciada pelos cidadãos, para a criação de uma rede ferroviária europeia de alta velocidade, de forma a ligar todas as capitais da Europa. Esta iniciativa marca a 100ª petição registada pelas instituições europeias.

“Todos os europeus têm o direito de circular livremente dentro das fronteiras da UE e devem também poder fazê-lo independentemente da sua idade, meios financeiros e estado físico ou capacidade mental”, lê-se na descrição da iniciativa.

Os autores da petição veem os comboios de alta velocidade como um meio de transporte “sustentável e seguro”, uma alternativa “confortável aos voos de médio curso”, para além de contribuirem “para o desenvolvimento regional e para o crescimento económico uniformemente distribuído na UE”.

“Apenas 6 dos 27 países da UE dispõem de ligações ferroviárias locais de alta velocidade, e as ligações ferroviárias de alta velocidade entre as capitais da UE são bastante raras”, acrescentam.

“A Europa continua a negligenciar o potencial de desenvolvimento de infra-estruturas de transporte ferroviário de longa distância. O efeito económico positivo da construção do HSR seria medido em milhares de milhões de euros e a redução da pegada de carbono da UE seria da ordem das centenas de milhões de toneladas de CO2”, sublinham os autores.

A 100ª petição necessita de recolher até 30 de maio de 2024, no mínimo, um milhão de assinaturas para que “a Comissão Europeia se comprometa com o objectivo de ligar as capitais europeias por comboio de alta velocidade”, de acordo com a mesma fonte.