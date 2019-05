Quentin Tarantino leva filme com DiCaprio e Pitt a Cannes

Os filmes “Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino, e “Mektoub, My Love: Intermezzo”, de Abdellatif Kechiche, vão participar na competição do 72.º Festival de Cinema de Cannes, em França, foi anunciado esta quinta-feira.

Depois de algumas dúvidas sobre se o mais recente filme do realizador norte-americano Quentin Tarantino, que se estreia nas salas de cinema portuguesas a 08 de agosto, estaria pronto a tempo de integrar o certame, que decorre entre os dias 15 e 24 de maio, a confirmação chegou esta quinta-feira.

“Estávamos com receio de que o filme não estivesse pronto, […] mas Quentin Tarantino, que não saiu da sala de edição durante quatro meses, é um verdadeiro, leal e pontual filho de Cannes”, afirmou o diretor do Festival de Cannes, Thierry Fremaux.

Tal como aconteceu com “Inglourious Basterds” (“Sacanas sem lei”), Tarantino vai garantidamente estar em Cannes – 25 anos depois da Palma de Ouro por “Pulp Fiction” -, com um filme pronto a ser exibido em 35mm, trazendo no elenco os atores Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Brad Pitt. O outro filme anunciado para a mostra competitiva, e que completa a lista dos 21 apresentados nesta secção, é “Mektoub, my love: Intermezzo”, do realizador franco-tunisino Abdellatif Kechiche, que também chegou a estar em dúvida.