Quem vai ao Mundial de ‘Sevens’?

Portugal apurou-se recentemente para o Rugby World Cup Sevens, que vai decorrer na África do Sul. Quem se junta a nós na competição?

24 seleções masculinas vão participar no mundial de râguebi. Em ambos, perto de um terço das equipas conseguiram a qualificação a partir do campeonato anterior, que se realizou em 2018, nos EUA.

Quanto à competição masculina, três das oito seleções apuradas diretamente são europeias: a Inglaterra, a França e a Escócia. A estas juntam-se os EUA e a Argentina, da América; e a Nova Zelândia e Fiji da Oceânia. A África do Sul conseguiu a qualificação direta por ser anfitriã.

Nas seleções europeias que passaram pela qualificação, Portugal partilha o lugar com a Alemanha, o País de Gales e a Irlanda. África e Oceânia trazem outras três seleções. A América traz quatro, sendo duas do Norte e Caraíbas, e outras duas do Sul. Por fim, a Ásia também tem presença de duas seleções.

Para além dos europeus e dos qualificados diretamente, eis as restantes seleções do mundial de ‘sevens’. Vão participar o Uganda, o Quénia, o Zimbabwe, a Austrália, Samoa, o Tonga, o Canadá, a Jamaica, o Uruguai, o Chile, a Coreia do Sul e Hong Kong.