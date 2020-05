Quem tem Raphaël tem tudo

O internacional português Raphaël Guerreiro marcou pelo segundo jogo seguido na Liga alemã de futebol, após a paragem provocada pela pandemia de covid-19, e contribuiu para a vitória por 2-0 do Borussia Dortmund em Wolfsburgo, na 27.ª jornada. Guerreiro, que na semana passada tinha anotado dois golos na goleada sobre o Schalke 04 (4-0), inaugurou o marcador aos 32 minutos, antes de o marroquino Achraf Hakimi selar o triunfo, aos 78, num encontro no qual os ‘lobos’ terminaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Felix Klaus, aos 82.

O Dortmund, que somou a sexta vitória seguida na prova, a segunda desde que o recomeço, consolidou o segundo posto, com 57 pontos, menos quatro do que o líder Bayern Munique (que recebeu e venceu o Eintracht Frankfurt) e aproveitou para se distanciar do terceiro lugar, que agora está na posse do Bayer Leverkusen.