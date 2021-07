Quem tem medo de Pedro e Os Lobos?

O projeto do guitarrista e compositor Pedro Galhoz acaba de lançar o vídeo do mais recente single “O Desertor”. Nas suas palavras, “O Desertor é sobretudo um desafio ao salto para a mudança e ao romper com as rotinas do passado construindo algo novo e melhor. Um mergulho no desconhecido é por vezes a melhor forma de nos conhecermos e de nos reinventarmos.

A frase “Se Deus não quiser, alguém há de querer” é uma forma de dizer que não estamos sozinhos, podemos sempre pertencer a algo ou a alguém, basta para isso estarmos dispostos a abrir o coração e a avançar.”

Com claras referências da música norte-americana, Pedro e Os Lobos apresentam influências que vão do indie folk ao folk rock mais psicadélico e este tema e vídeo são prova disso.

O vídeo foi realizado por João Cavaleiro e João Paulo Pereira. O single já está disponível nas plataformas digitais.

Pedro Galhoz, conhecido pela sua experiência adquirida nas bandas LovedStone, e depois Plastica, com vários trabalhos de sucesso editados na década de 1990, criou “Pedro e Os Lobos” em 2010 e desde o início se assume como um projeto de autor e não uma banda. Neste projeto é Pedro Galhoz quem compõe as canções e, posteriormente, convida os músicos e cantores que considera mais adequados para cada tema.

Em 2011 apresentam o álbum de estreia “Pedro e os Lobos” que foi rapidamente aclamado pela crítica, abrindo caminho para trabalhos futuros.

Em 2014 editam o disco “Um Mundo Quase Perfeito” que conta com a participação de nomes como Aldina Duarte, João Rui “A Jigsaw”, Carlão, António Manuel Ribeiro (UHF), Tó Trips (Dead Combo), entre outros.

Em 2016 surge o álbum “Este Chão que Pisamos”, contando desta vez com lobos como Adolfo Luxúria Canibal, Jorge Benvinda (Virgem Suta) , Viviane, entre outros.

Em 2020 apresentam o quarto álbum de estúdio “Depois da Tempestade”, um disco que aborda temas mais universais do que os temas intimistas dos trabalhos anteriores. O trabalho da banda tem uma forte mensagem de união, solidariedade e de humanização.

Pedro e os Lobos conta com os músicos fixos: Nelson Correia (Voz e Guitarra), Pedro Galhoz (Mentor, Guitarra) e Rui Freire ( Bateria).

O projeto de Pedro Galhoz está de regresso aos palcos com um concerto no dia 6 de Agosto no Festival Sound Scape no Teatro Municipal da Guarda.