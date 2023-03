Quem serão os primeiros convocados de Martínez?

O novo selecionador de Portugal, Roberto Martínez, divulga, na próxima sexta-feira, a sua primeira convocatória. Entre os adeptos cresce a ansiedade de saber quem fará ou deixará de fazer parte do núcleo duro das quinas.

Criticado por confiar praticamente sempre nos mesmos jogadores, independentemente do rendimento que apresentavam nos respetivos clubes, Fernando Santos foi afastado da seleção nacional após a eliminação no Mundial2022. Para o lugar vago, a Federação Portuguesa de Futebol confiou em Roberto Martínez, ex-selecionador belga que, tal como o Engenheiro, ficou sem trabalho após uma prestação pouco conseguida no Qatar.

Na próxima sexta-feira, o novo comandante de uma das melhores gerações de sempre do futebol luso mostrará ao que vem com uma convocatória que pode dividir-se em dois cenários: um núcleo duro criado à volta de Cristiano Ronaldo ou uma lista recheada de nomes e caras novas que até então poucas ou nenhumas oportunidades tiveram para representar o país.

Portugal joga no próximo dia 23, em Alvalade, com o Liechtenstein, e dia 26 no Luxemburgo. Ambos os jogos são a contar para a qualificação para o Euro2024.