Quem se atreve?! 

Já é conhecida a decisão da Justiça sobre o processo de Pedrógão Grande: todos os 11 arguidos foram absolvidos. A leitura do acórdão do processo para determinar eventuais responsabilidades criminais nos incêndios, nos quais o Ministério Público contabilizou 63 mortos e 44 feridos quiseram procedimento criminal, realizou-se no Tribunal Judicial de Leiria.