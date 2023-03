Quem são os melhores jogadores da liga portuguesa?

A Liga Portugal continua a evoluir e a ser cada vez mais elogiada pelos países onde jogam não só as equipas mais competitivas, como também os atletas reconhecidos em qualquer um dos quatro cantos do mundo. Olhando para os melhores, há garantias para apostar da melhor forma em futebol.

As apostas desportivas têm tido mais procura em Portugal, onde a possibilidade de apostar nos melhores jogadores no mercado de golos é uma atração nas casas, como na Betano Portugal.

Um campeonato que cresce de forma gradual

Felizmente para os jogadores portugueses e a jogar em Portugal, o campeonato tem crescido de forma interessante, começando a ser vista por fora e com mais clubes a procurar referências nos clubes portugueses.

Os melhores jogadores tornam-se cada vez mais importantes e utilizam o país para dar um palco no seu futuro, onde as apostas nos jovens tem sido clara e o destaque parte por esse fator, mas a presente época ilustra muitos jogadores ao grande nível.

Os 5 jogadores em destaque na Liga Portugal e nas apostas

As apostas pelos treinadores têm sido muito importantes e a aposta no mercado português é uma referência para os jogadores com mais destaque na Liga Portugal.

Gonçalo Ramos

Roger Schmidt, treinador do Benfica, tem feito apostas muito corretas ao longo da época e não deixou Gonçalo Ramos para trás. O jovem formado no Benfica tem sido uma das referências no eixo ofensivo encarnado, com uma carreira muito sorridente pela frente.

Além de diversos golos e uma potência dentro de área, destaca-se ao avançado a presença e qualidade demonstrada no Mundial de 2022.

Manuel Ugarte

O treinador do Sporting tem feito apostas em jogadores com reconhecimento do futebol português e Ugarte chegou ao Sporting após uma passagem pelo Famalicão. O médio defensivo, internacional pelo Uruguai é a estrela da presente época.

Todos os minutos em utilização do médio defensivo parte, na sua grande maioria, com exibições categóricas e é diversas vezes fundamental para um eixo defensivo de enorme qualidade.

Com apenas 21 anos, vê-se um futuro magnificado pelo jogador formado no City Park de Ciudad de la Costa e Fénix, do Uruguai.

António Silva

Aposta clara do treinador do Benfica e agarrou a oportunidade com toda a clareza, sendo um dos defesas centrais com mais destaque na Liga Portugal. As apostas bateram certo e é sempre referido em qualquer prognóstico de futebol, pois é peça chave na defesa encarnada.

Um jovem de 18 anos que poderá ser considerado o melhor defesa da liga em todas as apostas.

Ricardo Horta

Associado por diversas vezes a outros clubes, o extremo ofensivo do Braga tem feito uma época incrível e os seus números falam por si. Além de realizar um campeonato interessante, foi uma das estrelas da equipa na Liga Europa, tanto na presente época como na anterior.

Os anos passam pelo jogador formado no Benfica, mas as apostas nas passagens por Setúbal e Málaga demonstram que com 28 anos tem muito por onde ainda decorrer e ser chave.

Diogo Costa

Não é escolha apenas da presente época, mas o jovem guarda-redes do FC Porto tem sido o destaque da equipa, com resultados a serem demonstrados com a escolha para a baliza de Portugal no Mundial de 2022.

Formado nos dragões e escolha de Sérgio Conceição, é difícil não perceber que muitos pontos e apostas foram salvos pelas fantásticas defesas de Diogo Costa ao longo da época.