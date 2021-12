Os bombeiros australianos cumpriram com uma das suas tradições mais antigas e lançaram a 29.ª edição do calendário mais famoso do mundo.

Na edição que conta os dias de 2022, dezenas de operacionais de socorro e resgate despiram a farda para ajudar associações de apoio aos animais.

Não perca a oportunidade de contribuir para a causa adquirindo aquele que é considerado o “maior e melhor calendário de bombeiros australianos de sempre”.