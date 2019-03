Quem quer representar Portugal no concurso de jovens chefs?

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e a Escola de Hotelaria e Turismo lançaram um concurso que vai selecionar o jovem ‘chef’ que vai representar o país no European Young Chef Award.

O vencedor da competição regional, para além de representar Portugal na competição europeia, na Grécia, em outubro, vai também ser designado como o Jovem Embaixador da Região de Coimbra – Região Europeia de Gastronomia 2021, anunciou a organização.

As inscrições para o concurso regional decorrem até 03 de maio (através do site www.cim-regiaodecoimbra.pt), com a submissão do conceito, ficha técnica e história associada à refeição proposta (entrada, prato principal e sobremesa). A 10 de maio são divulgados os finalistas e no dia 24 decorrem as provas, informou o diretor Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, Paulo Morais Vaz.

Os concorrentes têm que ter entre 18 e 26 anos, residir nos concelhos da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e poderão ser alunos de cozinha ou profissionais que terminaram a formação há menos de um ano.

Para Paulo Morais Vaz, este concurso pretende “valorizar os profissionais e o património gastronómico da região”, frisando a necessidade de apostar na tradição e na inovação, através da utilização de técnicas culinárias e produtos do território.

Durante a conferência de imprensa, o presidente da CIM da Região de Coimbra, João Ataíde, salientou o potencial dos ‘chefs’ portugueses que têm “uma grande capacidade de adaptação”, bem como a gastronomia portuguesa, que, para além de transformar “pratos pobres em autênticas iguarias”, assimilou “sabores da presença portuguesa nos sete cantos do mundo”.

“Temos que valorizar esta atividade e o setor tem que pagar condignamente [aos ‘chefs’]. Já não é tempo de ordenados baratos”, vincou.

Como critérios para o apuramento do vencedor regional, estão características como a originalidade dos pratos, a história por detrás da comida, a complexidade da receita, a inovação técnica e a inovação face à receita tradicional e a ligação ao território, entre outras.

O European Young Chef Award é organizado pelo Internacional Institute of Gastronomy, Art and Tourism.