Quem quer ir ao Super Bock Super Rock?

O festival Super Bock Super Rock, que se vai realizar entre 14 e 16 de julho, está de volta à praia do Meco e acaba de anunciar uma parceria com o BOM DIA.

Esta é a 26ª edição do auto-intitulado “precursor dos grandes festivais em Portugal”, que vai realizar-se na Herdade do Cabeço da Flauta, em Sesimbra.

Para a edição de 2022, o Super Bock Super Rock promete dar aos festivaleiros “três dias de música num ambiente descontraído e junto à praia do Meco, a minutos de distância a pé da Lagoa de Albufeira, um local conhecido pelas praias e frequentemente associado a momentos de descontracção, em férias ou fins de semana”.

A organização do festival assume o projeto como “um ponto de referência para os milhares de amantes de música que, no passado, assistiram a inúmeros concertos históricos na Herdade do Cabeço da Flauta”.

Os bilhetes estarão à venda a partir de 58€ (bilhete diário) e 115€ (passe geral).

Para a presente edição, o Super Bock Super Rock associou-se uma vez mais ao BOM DIA numa parceria que está a oferecer 4 bilhetes duplos com voos e hotel incluídos.

