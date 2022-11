Quem marcou o primeiro de Portugal? FIFA responde

A FIFA confirmou esta terça-feira que o primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai, que tem gerado polémica, é da autoria de Bruno Fernandes e não de Cristiano Ronaldo.

Nas imagens não é claro se o capitão português toca ou não no esférico que acabou no fundo das redes de Sergio Rochet, mas o organismo que tutela o Mundial do Qatar diz ter recorrido à tecnologia utilizada na própria bola para “tirar as teimas”.

Segundo a mesma tecnologia, Bruno Fernandes foi mesmo o último homem a tocar na bola, pelo que o golo lhe pertence.

Veja aqui o lance: