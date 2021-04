Quem manda no futebol lituano? Um português

O treinador português João Luís admitiu hoje estar “novamente nas nuvens” após levar o FK Panevezys à conquista da Supertaça da Lituânia de futebol, o segundo título em seis meses.

Após a vitória na Taça da Lituânia, em outubro de 2020, o técnico madeirense admitiu que se sente “novamente nas nuvens”, ao vencer a Supertaça, diante do Zalgiris Vilnius, “uma das equipas com mais troféus no país”, que defendia o título.

O FK Panevezys esteve a perder por 2-0 mas conseguiu levar o jogo para o prolongamento, com um golo no último minuto da primeira parte e outro no início da segunda, decidindo o troféu nas grandes penalidades (3-2).

“Há jogadores que terminam a carreira e começam como treinadores e nunca alcançam estes momentos especiais e nós tivemos este privilégio. No meu caso, e no da maioria do grupo, tivemos este privilégio duas vezes em tão pouco tempo”, começou reconheceu João Luís, em declarações à Lusa.

Aos 53 anos, o antigo jogador e capitão do Marítimo reconheceu que algumas pessoas podem ser iludidas pelos resultados recentes, porque conquistaram a Taça, a Supertaça e estão invictos no campeonato, relembrando que o clube só tem cinco anos de existência e que este é o terceiro ano no principal escalão.

Apesar dos títulos conquistados, João Luís assegurou que este é um projeto que está a “crescer devagarinho”.

Para a conquista de hoje, foi “determinante e decisivo” o guarda-redes Rafael Broetto, que defendeu quatro grandes penalidades.

Antes de rumar ao FK Panevezys, em 2019, o brasileiro esteve duas épocas no Marítimo, entre 2016 e 2018, tendo depois sido emprestado ao Varzim, também por duas temporadas.

Luís Olim juntou-se a João Luís na equipa técnica do Panevezys, em janeiro, concretizando o desafio lançado ao também madeirense, que já tinha sido adjunto no Marítimo B, em 2015, o ano da fundação do atual clube.

“Eu preciso de pessoas competentes à minha volta e o Luís [Olim] é a expressão máxima dessa competência”, explicou o treinador principal.

No mesmo ano e antes de enveredar pela vida de treinador, Luis Olim terminou a longa carreira de futebolista nos ‘verde rubros’, único clube que representou como jogador.

Para o campeonato, a dupla madeirense mantém-se invicta na segunda posição da tabela, com nove pontos em três jogos, menos um do que o líder Kauno Zalgiris, que tem mais um encontro disputado.