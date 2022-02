De repente a minha bolha facebook tornou-se num concurso digital vaidozeco de quem lê mais livros e de quem mais consegue envergonhar os feios, porcos e maus que não leem. Os tais 60% de portugueses que não tocaram num livro em 2020.

Ora…

O mocinho da foto chama-se António e gosta muito de ler.A mocinha da foto chama-se Catarina e dizem que era analfabeta.

Os exemplos são caricaturais, eu sei. Mas estão no mínimo ao mesmo nível de quem acha que quem lê muito é civilizado e os outros são uns grunhos. De quem acha que as sociedades de grandes leitores estão no top civilizacional e as outras, como as que cultivam a oralidade, são atrasadas. A esse propósito vale se calhar a pena ver o documentário “Exterminate All the Brutes” do Raoul Peck.

Detesto o anti-intelectualismo, e estamos a viver uma época em que forças políticas da direita extrema e da extrema-direita tudo fazem para deitar abaixo a ciência e a cultura. Por vezes nem é para as destruir em si, mas para as substituir por “narrativas oficiais”. E é evidente que se deve sempre investir em mais educação, mais leitura, etc. Não ponho isso em causa, como é evidente. Mas “ler livros” só por si não quer dizer grande coisa. Até porque ler, interpretar, aprender, ter espírito crítico, humildade no conhecimento, nem sempre estão de mãos dadas. Preferimos cidadãos que leem livros superficiais ou que leem artigos de jornais, revistas ou vêm documentários com mais substância? Um livro superficial é melhor do que boas conversas com pessoas interessantes, que têm uma experiência de vida incrível, mesmo sendo “iletradas”?

É básico saber que pessoas ditas cultivadas podem ser insípidas e até claramente estúpidas e pessoas consideradas menos cultivadas podem ser bem mais apaixonantes a todos os níveis. Quando se navegou nos mares da academia e nos mares do mundo associativo, exemplos destes é o que não falta. Aconteceu aprender muito mais com pessoas que liam muito menos ou que não liam de todo do que com grandes professores xpto. Podia ter sido diferente. Não foi. Não é demagogia, são factos. Também aprendi com os “cultivados” é verdade. Aprendi com o Rousseau que “nous pouvons êtres hommes sans être des savants”.

Vá, e agora vou ler o “Dans les yeux du ciel” do Rachid Benzine, porque gosto muito de ler e também sou vaidozeca.

Luísa Semedo