Quem ganhou o campeonato dos melhores carros este verão?

Vou começar esta crónica destruindo todo e qualquer suspense: quem ganhou foram os portugueses da Suíça! Limpinho, sem espinhas.

Quem andou nas estradas de Portugal este verão ficou sem dúvidas: os carros de emigrantes com matrícula suíça eram os melhores ou, pelo menos, os mais caros. A sondagem é da minha autoria, com a ajuda do Alfredo, e de meia dúzia de tiktokers que só pensam em carros.

Se, em tempos, os franceses ganhavam pelo número, e lá pelo meio havia uns carros interessantes, este verão os avecs ficaram claramente em último lugar. Os nossos compatriotas do hexágono estão cada vez mais integrados e, por isso, preferem carros franceses, o que os coloca na cauda do top dos melhores automóveis do verão 2022.

Esta posição é uma vergonha para os luso-franceses porque habitualmente os ingleses – que manifestamente não gostam de carros, exceto se forem velhos – eram quem aparecia lá por baixo com viaturas mais fraquinhas. Mas este ano viram-se Porsches com matrícula bife e muitos elétricos moderníssimos de topo de gama. Note-se que até os holandeses fizeram melhor que os franceses.

Uma maioria dos portugueses da Alemanha prefere um Golf ou um BM série 3, o que nunca os colocou muito alto no campeonato dos carros do verão. Este ano parece que os alemães nem sequer tiveram pachorra para conduzir até lá abaixo. Os carros de emigrantes alemães este mês de agosto em Portugal eram poucos e fracos. Até Kias se foram vendo nas praias portuguesas com chapas de matrícula de BIT e KL.

E onde param os ricos luxemburgueses no meio disto tudo? Os portugueses do grão-ducado talvez sejam aqueles que mais descem até Portugal de automóvel. Os poucos mais de cem mil portugueses e lusodescendentes do Luxemburgo parecem ser um milhão e veem-se carros com matrículas amarelas e Ls por todo o lado. Contudo, os luso-luxemburgueses não conseguiram atingir o nível dos suíços. Embora se cruzem carros fabulosos e novinhos em folha, os Skodas, Hyundais e até marcas chinesas com matrícula luxemburguesa passearam por Portugal este verão. Uma vergonha para o país europeu com mais carros por habitante.

Não quero esquecer aqui os belgas ou os nossos compatriotas que vivem em Andorra, mas como não são tantos, é difícil estabelecer um padrão. Perdoem-me meus caros compatriotas mas nem eu nem o Alfredo vimos suficientes carros da vossa terra para que a amostra fosse viável.

Uma coisa é certa: os suíços comeram toda a gente de cebolada. Eu vi SUVs, eu vi superdesportivos, eu até vi uberdesportivos, e alguns deles até criaram perfis Instagram e TikTok para falarem dos seus automóveis. Explicação para isto? O TikToker português na Suíça @jotaeme responde: o pessoal esteve dois anos em cativeiro a poupar dinheiro para comprar bons carros.

Raúl Reis