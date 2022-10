Quem era Diana Santos, a mulher encontrada morta em Mont-Saint-Martin?

As autoridades identificaram a mulher encontrada morta, desmembrada e decapitada na comuna francesa de Mont-Saint-Martin, junto à fronteira com o Luxemburgo. Trata-se de Diana Santos, 40 anos, natural de Vila do Conde. Tanto a polícia francesa como a luxemburguesa estão a investigar para esclarecer o caso e deter o ou a suspeita.

O corpo da mulher foi descoberto a 19 de setembro, junto a um edifício abandonado, por um adolescente. Os restos mortais estavam nas imediações da Câmara de Mont-Saint-Martin, no departamento Meurthe-et-Moselle. O dono de um bar, situado próximo do local chamou a polícia depois de alertado pelo jovem.

Depois da macabra descoberta, as autoridades francesas procuraram identificar a vítimas e divulgaram imagens das tatuagens encontradas no cadáver. Num dos desenhos estava escrita a palavra “Kiko”. Alguns vídeos mostrando os restos mortais chegaram a circular na Internet e as autoridades apelaram à população para não os partilharem.

De acordo com o Ministério Público de França, citado pelo jornal luxemburguês “Contacto”, a mulher terá sido decapitada e desmembrada. Os resultados da autópsia não revelaram ferimentos de bala ou de violência sexual. Porém a cabeça não foi encontrada.

Ontem, a mesma publicação confirmou junto das autoridades locais que a vítima tinha sido identificada e que se tratava de uma emigrante portuguesa a residir no Luxemburgo.

