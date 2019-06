Quem é o futebolista português mais valioso?

O médio do Manchester City, Bernardo Silva, foi avaliado em 136,9 milhões de euros pela France Football. Trata-se de um valor de mercado que garante ao internacional português, de 24 anos, um lugar entre a equipa mais cara da atualidade.

Em jeito de balanço à temporada finda, a revista francesa elaborou o onze mais valioso. Feitas as contas com os números definidos para cada um dos jogadores, montar esta equipa custaria 1,7 mil milhões de euros. Um valor astronómico mas que era garantia de sucesso desportivo. De todos, só três custariam mais do que Bernardo Silva. O campeão europeu Liverpool domina a “convocatória”.

Na baliza desta super-equipa surge Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool avaliado em 107 milhões de euros. A defesa é composta por Andrew Robertson (Liverpool, 88,3 milhões de euros), Virgil van Dijk (Liverpool, 112,1 milhões de euros), Aymeric Laporte (Manchester City, 105,4 milhões de euros) e Trent Alexander-Arnold (Liverpool 130,2 milhões de euros).

