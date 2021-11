Quem é o diplomata que melhor promove Portugal?

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) lançou o Prémio Francisco de Melo e Torres durante o Seminário Diplomático de 2013, promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, AICEP e pelo Instituto Diplomático e, desde então, premeia anualmente um chefe de missão diplomática.

Este galardão, que homenageia o prestigiado diplomata português do século XVII, visa premiar anualmente o chefe de missão diplomática que se tenha destacado pelo seu empenho pessoal no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na captação do investimento estrangeiro, contribuindo para o crescimento da economia portuguesa.

O júri deste prémio é presidido pelo Embaixador António Monteiro e fazem parte ainda Bruno Bobone, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Paulo Portas, Vice-Presidente e Miguel Horta e Costa, membro da Direção da Câmara de Comércio.

VENCEDORES DAS EDIÇÕES ANTERIORES:

1ª edição 2013: Embaixador de Portugal em Brasília, Francisco Ribeiro Telles

2ª edição 2014: Embaixador de Portugal em Berlim, Luís de Almeida Sampaio

3ª edição 2015: Embaixador de Portugal em Maputo, José Augusto Duarte

4ª edição 2016: Embaixador de Portugal em Pequim, Jorge Torres Pereira

5ª edição 2017: Embaixador Português na União Europeia, Nuno Brito

6ª edição 2018: Embaixador de Portugal nos Estados Unidos da América, Domingos Fezas Vital

7ª edição 2019: Embaixador de Portugal no Senegal, Vítor Sereno

As candidaturas ao Prémio Francisco de Melo e Torres encontram-se abertas até dia 13 de dezembro.