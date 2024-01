Quem é Attal, o primeiro-ministro mais novo de sempre em França?

Gabriel Attal foi esta terça-feira indicado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, para suceder a Élisabeth Borne, que há menos de 24 horas renunciou o cargo que ocupava, desde maio de 2022, como primeira-ministra. Fique a conhecer o percurso académico, político e profissional do mais jovem chefe de Governo na história gaulesa.

Gabriel Attal tem 34 anos, cresceu em Paris, estudou na École Alsacienne, no Instituto de Estudos Políticos de Paris e na Universidade Pantheon-Assas, onde se formou em Direito. Em 2014 foi eleito vereador em Vanves, em 2017 assumiu o cargo de deputado do partido Em Marche (agora Renaissance), em 2018 tornou-se porta-voz e, em 2021, membro do comité executivo.

Recuando de novo ao ano de 2018, Attal foi nomeado secretário de Estado no Ministério da Educação e Juventude (pela mão do então primeiro-ministro Edouard Phillipe). Mais tarde, em 2020, o chefe de Governo Jean Castex tornou-o porta-voz do seu regime e, dois anos depois, foi promovido a Ministro das Contas Públicas pela agora demissionária Élisabeth Borne. Por fim, Gabriel Attal passou a ministro da Educação em julho de 2023.

Nos últimos anos, o jovem político tem sido um dos braços direitos do chefe de Estado, Emmanuel Macron e chegou, inclusivamente, a ser associado ao cargo de vice-presidente.

Gabriel Attal é também o primeiro chefe do Governo francês assumidamente homossexual.

Nas redes sociais Macron elogiou durante a manhã desta terça-feira o novo primeiro-ministro, escrevendo: “Sei que posso contar com a sua energia e compromisso para colocar em marcha o projeto de remodelação que anunciei. Fiel ao espírito de 2017: superação e audácia. Ao serviço da Nação e dos Franceses”.

Desde que Macron é presidente, França já conheceu como primeiros-ministros Edouard Philippe, de 2017 a 2020; Jean Castex até 2022, e a recém demissionária Élisabeth Borne.