Quem é a dama perfeita? Ricardo Nunes responde

Ricardo Nunes apresenta o seu mais recente single, intitulado “Dama perfeita”.

Segundo a Espacial, esta é “uma nova canção em que somos presenteados com uma balada inspiradora com as harmonias típicas da kizomba, enriquecendo este novo tema que certamente fará parte da discografia de referência deste jovem intérprete, que tem vindo a surpreender e a conquistar o seu lugar na música ligeira portuguesa”.

“Dama perfeita” promete aquecer o coração dos mais românticos. Um tema simples e apaixonante com uma declaração de amor explícita a quem connosco partilhamos ou queremos que seja cúmplice num projeto de vida comum.