Quem diria? O Fiat Panda já tem 40 anos

O intemporal Panda 4×4 está a celebrar o seu 40º aniversário. A personificação perfeita do estilo italiano e um verdadeiro ícone, o lendário modelo da FIAT combinava o conforto de um automóvel citadino concebido para as famílias, com um desempenho extraordinário nos terrenos mais difíceis.

A equipa do Departamento Heritage da Stellantis assinala a ocasião com dois presentes: um vídeo evocativo (veja aqui) que recorda algumas das suas aventuras mais emocionantes em todo o mundo e o restauro de uma versão Trekking de um Panda 4×4 de 2001, um exemplar com poucos quilómetros que serviu de veículo de serviço na fábrica de Mirafiori, em Turim, durante toda a sua vida.

Restaurado ao seu esplendor original, o veículo foi posto à venda e estreou-se na mais recente edição do salão Auto e Moto d’Epoca, em Bolonha, suscitando curiosidade e elogios ao trabalho de conservação efetuado pela equipa de Heritage. Para mais informações sobre a compra deste exemplar único, é possível entrar em contato através seguinte e-mail ou visitar este site.

Roberto Giolito, Diretor do Departamento Heritage da Stellantis (Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Abarth), declarou: “Num mundo em constante evolução, o Fiat Panda 4×4 conseguiu deixar uma marca indelével na vida das pessoas, acompanhando-as ao longo de 40 anos cheios de emoção e liberdade, como atestam as mais de 800.000 unidades vendidas entre 1983 e o presente. Além disso, o Panda 4×4 foi criado com uma atitude corajosa e confiante para enfrentar aventuras ao ar livre, independentemente do clima ou das condições da estrada. Também o Panda 4×4 Trekking de 2001 que restaurámos não é exceção. Depois de ter sido utilizado na fábrica de Mirafiori, em Turim, pareceu-nos que tinha chegado o momento de o devolver ao seu habitat natural: percursos de aventura, subidas de montanha ou, simplesmente, um passeio agradável no centro da cidade. Estamos orgulhosos deste veículo que trará a alegria e a leveza do passado a um colecionador apaixonado por veículos Made in Italy.”

A primeira geração, a estrela das provas de aventura mais emocionantes do mundo

A história do Panda 4×4 começa em 1983, apenas três anos após a estreia oficial do modelo desenhado por Giorgetto Giugiaro, o famoso hatchback compacto de dois volumes, duas portas e tração dianteira. Com base no sucesso inicial do Panda, a FIAT decidiu lançar uma versão com tração às quatro rodas com excelentes capacidades todo-o-terreno e, acima de tudo, a um preço acessível, no pleno respeito da filosofia de produção da empresa que visa tornar a tecnologia mais avançada simples e acessível a todos, além de proporcionar o charme e a alegria característicos do estilo de vida italiano.

Foi essa a razão por que a FIAT recorreu, em 1983, à Steyr-Puch, líder no setor da tração às quatro rodas, para transformar o versátil citadino num pequeno e leve veículo de todo-o-terreno. Especificamente, o sistema 4×4 desenvolvido para o Panda era simples e robusto: bastava puxar a alavanca de velocidades no túnel de transmissão para proporcionar tração às rodas traseiras sem o apoio de um diferencial central – daí a recomendação de o utilizar em superfícies de baixa aderência e a baixa velocidade. A produção decorreu em duas fases: na Áustria era produzida toda a transmissão (embraiagem, caixa de velocidades, veio de transmissão em três secções, eixo traseiro com diferencial e travões), sendo depois enviada para a fábrica da FIAT em Termini Imerese (PA) para ser montada com o resto do veículo. A caixa de cinco velocidades era outra caraterística única do modelo de tração integral, destacando-se a chamada primina, ou seja, uma relação de transmissão suficientemente curta para subir com alguma facilidade as encostas mais traiçoeiras.

Equipado com um motor de 965 cm³ e 48 CV – cilindrada que seria, posteriormente, aumentada para 1108 cm³ nas versões finais – o Panda 4×4 é o primeiro exemplo de um veículo citadino com um motor transversal e um sistema de tração às quatro rodas. Para além do sistema de tração às quatro rodas, o novo veículo apresentava uma distância mínima ao solo de cerca de 18 cm, um peso sem carga de apenas 740 kg e ângulos fora-de-estrada ideais que lhe permitiam enfrentar inclinações de quase 50%. As suas características de todo-o-terreno incluíam, também, pneus específicos e frisos de proteção na zona inferior das laterais e à volta dos arcos das rodas. Estas características tornaram-no o veículo ideal tanto para a utilização quotidiana, como para enfrentar as estradas mais traiçoeiras. Além disso, apresentava um preço imbatível que o tornava acessível a todos. Para além das versões Base e S do Panda 4×4, sucederam-se outras versões ao longo dos anos, como a Trekking, a Country Club (versão equipada com um inclinómetro no painel de instrumentos, que media o ângulo de inclinação do veículo) e a edição limitada Sisley, com interiores especiais e um conjunto completo de outras funcionalidades.

A sua perceção como um explorador imparável foi reforçada e confirmada depois de ter participado em inúmeras aventuras em todo o mundo, como as lendárias provas organizadas pelo operador turístico Safariland, para condutores amadores que queriam atravessar o continente através de passeios de todo-o-terreno, a bordo do Panda 4×4. A primeira destas aventuras teve lugar em 1985, quando 50 Panda 4×4 participaram na aventura africana, partindo de Roma, parando primeiro em Tunes e depois em Abidjan, cidade da Costa do Marfim que dista 14.000 quilómetros de Itália e é apenas acessível através das estradas do deserto do Sahara.

O formato da Safariland foi tão popular que outras jornadas de aventura se seguiram ao longo dos anos. Por exemplo, em 1986/1987, uma caravana de Panda 4×4 enfrentou e conquistou as voltas e reviravoltas de mais de 7.000 quilómetros do insidioso outbackaustraliano. O mesmo aconteceu com as aventuras organizadas na Islândia no verão de 1987, entre icebergues e geisers, bem como na densa Floresta Amazónica entre 1987 e 1988. Depois e mais uma vez, durante o inverno de 1989, 50 Panda 4×4 puseram-se à prova na mística e misteriosa Índia.

No entanto, a jornada mais emocionante talvez tenha sido a corrida de aventura entre Paris e Pequim em 1989, que atravessou 11 países, percorrendo 22.000 quilómetros. Apesar de ter exibido o melhor desempenho de sempre, a caravana Panda 4×4 nunca chegou à capital chinesa devido à agitação social que ocorreu durante os protestos na Praça de Tiananmen. Antes disso, na primavera de 1985, a Expedição Marco Polo, organizada pelo explorador e produtor de televisão Beppe Tenti, conseguira chegar e percorrer toda a extensão da Rota da Seda, de Veneza a Pequim, a bordo de três Panda 4×4 e um veículo Iveco 4×4. Foi a primeira vez que veículos ocidentais atravessaram os Himalaias para chegar a Lhasa (Tibete) e a Pequim.

A segunda geração: no topo do mundo

A paixão pela aventura também caracterizou a segunda geração do Panda 4×4, versão baseada no novo modelo que fez a sua estreia em 2004 e que, nesse ano, ganhou o prestigiado prémio “Carro do Ano”. Produzidos na fábrica polaca de Tychy, as primeiras unidades da segunda geração foram o Panda 4×4 e a sua versão Climbing. Seguiu-se a versão Cross, que se destacou pela sua frente inovadora com para-choques completamente redesenhados e novos faróis circulares. Estavam disponíveis dois motores para a gama: um bloco a gasolina 1.2 de 60 CV e, a partir do final de 2005, um turbodiesel 1.3 Multijet de 69 CV, o qual contribuiu significativamente para fazer do Panda 4×4 o veículo todo-o-terreno mais vendido durante três anos consecutivos (2006, 2007 e 2008).

A novidade mais importante foi a passagem da tração parcial às quatro rodas, do Panda 4×4 original, para um sistema permanente às quatro rodas, completamente mecânico e equipado com um acoplamento viscoso (em 2008 substituído por uma embraiagem eletrohidráulica). Concretamente, o sistema 4×4 entrava automaticamente em funcionamento assim que detetava uma perda de aderência nas rodas dianteiras, transferindo, gradualmente, o binário para o eixo traseiro. No exterior, destacavam-se os frisos de proteção laterais em plástico com acabamento cru e os para-choques reforçados, que também recebiam um escudo de proteção e que não eram pintados na cor da carroçaria.

Seguindo os passos da primeira geração, a segunda geração do Panda 4×4 foi posta à prova em alguns dos percursos mais tortuosos e perigosos. Em 2005, partindo de Kathmandu, a cerca de 1.355 metros de altitude, a equipa liderada por Angelo D’Arrigo, aviador e asa delta italiano que queria voar da montanha mais alta do mundo, percorreu os caminhos íngremes da cordilheira dos Himalaias com dois Panda 4×4, utilizando um combustível de baixa qualidade, em parte por necessidade e em parte para pôr o modelo à prova. Depois de ter atravessado o Nepal e de ter chegado ao acampamento base do Evereste, a 5.200 metros de altitude, o Panda 4×4 calou os seus céticos e demonstrou ao mundo inteiro o seu espírito aventureiro e combativo.

A terceira geração completa o lendário rali Dakar 2017

O testemunho foi passado para a terceira geração do Panda, em 2012. Desenhado por Roberto Giolito, inspirou-se no conceito estilístico “Squircle”, ou seja, uma forma geométrica criada através do encontro de um quadrado e de um círculo, em que o primeiro representa eficiência e robustez, e o segundo, agradabilidade e flexibilidade. O resultado é um elemento regular e ágil, mas também divertido e brincalhão, tal como o simpático e versátil Fiat Panda.

Produzido mais uma vez em Itália, na fábrica Gianbattista Vico, em Pomigliano d’Arco, na Campania, o novo Panda 4×4 receberia reforços estéticos destinados a proteger a carroçaria durante as suas viagens mais aventureiras. A nível técnico foi completamente redesenhado para lhe conferir as características autênticas de um todo-o-terreno topo de gama. Em apenas 3,7 metros, foram combinadas três características únicas no panorama automóvel: as dimensões exteriores e a agilidade de um automóvel citadino; o desempenho e as características de um SUV de um segmento superior; e o sistema de tração clássico de um verdadeiro veículo de todo-o-terreno. Especificamente, incluía um sistema de tração permanente às quatro rodas com Diferencial de Bloqueio Eletrónico (ELD) que distribuía a força motriz entre as rodas do mesmo eixo em situações em que uma ou ambas começavam a perder aderência. De referir que o ELD foi introduzido pela primeira vez no segmento com o Panda 4×4. O seu aspeto aventureiro e as inúmeras inovações tecnológicas contribuíram definitivamente para que fosse reconhecido como “SUV of the Year 2012” pela prestigiada revista inglesa “Top Gear”.

Curiosamente, o inverno de 2012 testemunhou a criação do Panda Monster Truck: um protótipo realizado pela FIAT em colaboração com a Mercurio Cinematografica, o cenógrafo Andrea Faini e a garagem Fabio Gementi. Totalmente funcional, o veículo especial colocou um Panda 4×4 na plataforma de um Jeep CJ7 4200 e foi equipado com rodas de trator com pneus High Speed (150 cm de diâmetro e 50 cm de largura) montados através de flanges de ferro maciço, especificamente torneadas. O resultado foi um Panda “Big Foot” com 390 cm de altura, 380 cm de comprimento e 250 cm de largura. Foram necessárias apenas algumas semanas de trabalho para completar o processo. O Fiat Panda Monster Truck foi utilizado numa série de anúncios publicitários realizados pela agência Leo Burnett e encontra-se atualmente conservado no Heritage Hub de Turim.

A versão Cross surgiu em 2014, representando um avanço em relação ao Panda 4×4, graças ao seu visual renovado que visava uma maior proteção da carroçaria, às novas tecnologias eletrónicas e, sobretudo, aos novos motores. No entanto, a adição mais importante foi o sistema “Torque on demand”, que permitia ao condutor selecionar a configuração do veículo e o sistema de tração entre três níveis diferentes: Auto, Lock e Hill Descent.

A terceira geração do Panda 4×4 também foi posta à prova nos percursos mais extremos e traiçoeiros do planeta. Por exemplo, em 2017, um Panda 4×4 Cross, que foi rebaptizado PanDakar, enfrentou o lendário Dakar. Foi o primeiro veículo FIAT, derivado de um veículo urbano, a cruzar a linha de meta da mais famosa corrida de aventura. Conduzido pela equipa Orobica Raid, composta pelos veteranos Giulio Verzeletti e Antonio Cabini, o PanDakar completou com sucesso todas as etapas da competição, passando pela Argentina, Bolívia e Paraguai, ao longo de quase 9.000 km, 4.000 dos quais nas extenuantes etapas cronometradas. Equipado com um potente motor 2.0 Multijet de 180 CV, o veículo foi submetido a todo o tipo de esforços: 7 especiais com mais de 400 km, uma das quais com mais de 500 km; durante 5 dias e mais de 2000 km, o veículo e a equipa tiveram de enfrentar baixos níveis de oxigénio devido à altitude, a qual nunca desceu abaixo dos 3500 metros. Além disso, as temperaturas, frequentemente superiores a 40° Celsius, combinadas com condições meteorológicas extremas, colocaram o PanDakar e a equipa sob enorme pressão. Além disso, é ainda mais impressionante se considerarmos que, das 93 equipas que arrancaram para a prova, apenas 53 a concluíram.

Por último, mas não menos importante, o indomável Panda 4×4 tornou-se a estrela do Panda raid, um rali amador de longa distância e resistência que se realiza todos os anos em março, no qual mais de 300 equipas de todo o mundo enfrentam um percurso desenhado no deserto marroquino, com sete paragens, sem a ajuda de GPS e apenas munidos com mapas e bússolas. A edição de 2024 terá lugar de 1 a 8 de março e, como sempre, contará com a participação de vários Panda históricos e mais recentes, 4×4 e versões simples de tração dianteira, em homenagem à paixão e à liberdade que o ícone da FIAT soube proporcionar durante 40 anos. Também por este motivo, a FIAT decidiu recentemente produzir uma edição de aniversário do Panda com tração às quatro rodas, denominada “4×40”, que está disponível em apenas 1.983 exemplares para homenagear o ano em que a sua história teve início.

Panda 4×4 Heritage: Viver novas e emocionantes aventuras

Criado em março de 2002, o Panda 4×4 Heritage – uma versão Trekking – faz parte do projeto “Reloaded by Creators” da empresa-mãe, dedicado à recuperação de veículos clássicos e à sua comercialização. Após um restauro de conservação, esta unidade está agora apta a ser adquirida por um fã que queira viver novas aventuras a bordo de um veículo com um passado emocionante. Impressionantemente preservado para a sua idade e equipado com um motor de 1.108 cc e 54 CV, esta unidade nunca saiu da sua fábrica original, sendo apenas utilizado para deslocações dentro do perímetro de Mirafiori. Em ótimo estado de conservação e com menos de 40.000 km no odómetro, este Panda era o candidato ideal para ser restaurado e colocado no mercado. Todos os detalhes mecânicos foram revistos com a precisão caraterística da Officine Classiche do Departamento Heritage: a carroçaria, ainda que intacta, foi novamente pintada para lhe devolver o brilho original; os interiores, por sua vez, estão incrivelmente bem conservados e mantêm-se na sua forma original, o que os torna ainda mais únicos. Deslumbrante e acabado de restaurar, esta unidade de coleção está pronta para descobrir o mundo com um pouco de personalização do Departamento Heritage. Além disso, o seu gémeo está em exposição no Heritage Hub em Turim.