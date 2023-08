Quem com postes ganha com postes perde

O poste direito devolveu o remate de Ana Capeta levando à eliminação de Portugal e à passagem dos Estados Unidos aos oitavos de final do Mundial feminino.

Este domingo Kelly O’Hara falhou um penálti porque a bola esbarrou no poste. Os Estados Unidos estão fora da competição, eliminados pela Suécia.

Após duas horas a forçar, com insistência, e um plano de jogo já visto, os EUA que melhoraram em relação ao jogo com Portugal foram ao desempate por grandes penalidades com as suecas e perderam por 4-5.

Pela primeira vez na história dos Mundiais femininos, as norte-americanas não ficarão entre as três melhores seleções do torneio.