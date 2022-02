Queiroz reage a declarações de Samuel Eto’o

O selecionador do Egito, o português Carlos Queiroz, criticou Samuel Eto’o por instar os jogadores da seleção dos Camarões a encarar o jogo das meias-finais da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2021) como “uma guerra”.

Queiroz lamentou as declarações do antigo jogador do FC Barcelona e do Real Madrid, entre outros, que é atualmente presidente da Federação camaronesa de futebol, considerando que Eto’o “não aprendeu nada” enquanto profissional de futebol.

“É uma abordagem muito infeliz, mesmo para o povo dos Camarões. Acho que ele se esqueceu que alguns camaroneses morreram há alguns dias num estádio e fazer uma declaração como esta antes de uma partida significa que não aprendeu nada quando jogava futebol profissionalmente. Foi um comentário infeliz, futebol não é guerra, é festa, alegria, felicidade”, disse Queiroz.

Leia mais em Jornal de Notícias.