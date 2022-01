Queiroz leva Egito aos oitavos da CAN

O Egito, do português Carlos Queiroz, venceu o Sudão (1-0), na derradeira ronda do Grupo D da Taça das Nações Africanas, enquanto a Guiné-Bissau foi derrotada pela Nigéria (2-0) e acabou eliminada.

Com estes resultados, a Nigéria terminou a ‘poule’ no topo, com nove pontos, mais três do que o Egito, segundo colocado, enquanto Sudão e Guiné-Bissau, que não marcou qualquer golo na prova, somaram apenas um.

Em Yaoundé, nos Camarões, o defesa Abdelmonem anotou o único tento da partida, aos 35 minutos, suficiente para colocar a equipa do técnico luso nos oitavos de final do torneio.

As ‘super-águias’ já estavam apuradas, mas, ainda assim, fizeram o pleno de três triunfos em outras tantas jornadas, afastando a equipa guineense, que teve em campo vários jogadores que atuam em Portugal.

Os defesas Fali Candé (Portimonense) e Bura (Farense), o médio Sori Mané (Moreirense) e o avançado Jefferson Encada, que rescindiu com o Leixões antes de se juntar à seleção na prova, constaram entre os titulares do conjunto treinado por Baciro Candé.

Após um primeiro tempo sem golos, a Nigéria, que contou com portista Zaidu no ‘banco’, colocou-se em vantagem quando decorria o minuto 56, por intermédio do avançado Umar Sadiq, abrindo caminho para o defesa William Troost-Ekong (75) fechar a contagem.

No decorrer da segunda parte, Frédéric Mendy, do Vitória de Setúbal, também foi opção na Guiné-Bissau, juntamente com o Alfa Semedo (Vitória de Guimarães) e Leonel Alves (Marinhense).

Para os oitavos de final da competição apuram-se os dois primeiros classificados dos seis grupos, mais os quatro terceiros melhores da fase de grupos.

O Sudão, apesar de terminar em terceiro no grupo, já não tem hipótese de ser um dos quatro melhores, estando também eliminado da competição.