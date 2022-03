Queiroz deixa seleção do Egito

O português Carlos Queiroz anunciou esta quarta-feira o abandono do comando técnico da seleção do Egito. Em causa está a derrota com o Senegal, que afastou os “faraós” do Mundial do Qatar.

Em conferência de imprensa, Queiroz explicou que “está na hora de dar o cargo a outro selecionador” e confessou que o desempate através da marca dos 11 metros, que sorriu aos senegaleses, foi um rude golpe nas suas aspirações de levar o Egito ao Mundial pela quinta vez.

Recorde-se que o português já tinha perdido a final da CAN contra o mesmo Senegal, orientado por Aliou Cissé.