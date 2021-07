Queimo as horas

Contemplo os dias a passar lá fora

iguais e cada vez mais forasteiros

o nome da avenida onde moro agora

parece-me o contrário do que me sinto

preso a uma existência em que não me reconheço

olho sem verdadeiramente ver

porque o meu olhar se vai tornando ausente

e hiperpresente ao mesmo tempo

de tudo o que a vista não alcança

atravessa a rua, os prédios, a floresta

as fronteiras e o horizonte

até a linha curva da esfera terrestre

nessas margens do oceano cósmico

respiro e deixo enterrarem-se-me

os pés na areia molhada da praia

e vejo um mundo que não existe.

Daqui, que olho, o que há para ver?

Apenas a glória esvaída de velhas moradias de engenheiros

de um mundo de ferro e aço com pés de barro

já quase extinto mas ainda tina

ainda atordoa o meu cérebro

o estrondo ensurdecedor de bigorna no céu em fogo

da minha infância nas terras vermelhas

de noite e de dia sem dar azo ao silêncio.

Depois surgindo da escuridão

o ruído repetido de vagões transportando

traves metálicas para o outro lado do globo

estas vigas viajam mais do que eu

do Tejo ao Bósforo, das Três Gargantas a São Francisco

erguem-se em obras faraónicas, sustêm mundos

ligam continentes de pés submersos em oceanos.

Deste lado da vidraça observo

a própria vida a viajar mais do que eu

fico absorto no voo singular

e majestoso mas errático para mim

com certeza muito decidido e instintivo para ela

de uma abelha em torno de uma romã

que me deixou a minha mãe

quando passou cá em casa.

A roma, não a abelha!

“O chá de casca de romã é bom

para tudo, para a circulação

para as articulações e para a tensão,

não te esqueças de fazer o chá!”

disse-me, não foi um pedido

antes uma mezinha de mãe

“Ai, meu deus, um homem sozinho

não sabe cuidar de si…”

e abanando a cabeça foi-se

não sem antes se despedir três vezes

e me falar no chá novamente.

Ainda não fiz o chá, estou aqui a olhar

para esta apis domesticae, abelha.

Com o que é que sonha uma abelha?

Os insectos também sonham?

E tu, sonhas com o quê?

“Tenho em mim todos os sonhos do mundo”, dizia Pessoa.

Sim, e então? Não basta tê-los!

O que vais fazer com isso?

Queimo as horas assim, na indistinção

de fazer coisa nenhuma

o mundo e o tempo aguardam-me

e eu aqui na indecisão

de mim mesmo perante eu próprio

na soleira da porta entre o consciente

o inconsicente e o subconsciente

entre o querer e querer lá saber

porta de girar que rodopia sem parar

um corredor de espelhos de eus ao infinito.

Alucinação?

Eu sou isso tudo? vertiginoso!

Almareio, cambaleio

titubeio sem dar o passo em frente

atrasado como nunca costumo estar

deste encontro comigo mesmo.

Não quero enfrentar o meu mostrengo

fujo lá de dentro de mim a sete pés cá para fora

penso escapar ao labirinto e ao minotauro

mas é puro engano da alma lerda

um dia terei mesmo de dobrar esse cabo

terei de vencer o adamastor

aniquilar o monstro.

Enquanto não atravesso esse hemisfério

tudo espera por mim

os romances inacabados

os livros em preparação

os poemas por publicar

os textos por recuperar

os rascunhos por reescrever

os livros por ler

olham-me de soslaio

já estou habituado ao seu ar increpado

percorro as estantes e as prateleiras de A a Z

da Poesia à História, da Ficção à Religião

oh, rimam as duas, serão irmãs?

Oiço o soalho a ranger sob os meus pés

e é estranho esse gemer do chão

sob o meu peso

como se só o ouvisse agora

– és tu, monstro? –

escolho um livro, abro-o ao acaso

folheio-o, recoloco-o no lugar

puxo outro da estante ao lado

admiro a capa, miro a contrapa

prefiro dizer “quatrième de couverture”

tem mais musicalidade

e parece um passo de dança

deixo as páginas seduzirem-me os dedos

“allez hop!”, levo-o debaixo do braço.

Sento-me na poltrona em frente ao Pessoa

ele faz que não me vê

como sempre…

Queres um cigarro?, lanço-lhe.

Não me responde

como sempre.

Leio. ‘’É a história de um homem que… ‘’

As primeiras páginas enfadam-me

bocejo, ponho o livro de lado

acerco-me da escrivaninha

pego na montblanc

escrevinho notas, um “pense-bête”

como se apenas os tolos

tivessem memória de peixinho

recosto-me melhor na cadeira

percorro jornais, recorto artigos

guardo páginas inteiras

para arquivar numa torre do tombo

que só existe na minha cabeça

porque mesmo se a minha ambição bibliómana

– bibliófila? bibliópata? –

é do tamanho do mundo

e de as minhas estantes já atapetarem

as paredes quase por completo

a minha biblioteca nunca poderá ser

como a torre picassiana da feiticeira Circe no Ulisses 31

que possuía desde tábuas de argila a papiros

e pergaminhos, livros e cassetes

e só não tinha a wikipédia

porque nos primórdios dos anos 1980

já se sabia que essa invenção

do início do segundo milénio

não chegaria ao terceiro.

A minha biblioteca nunca será…

como a de Alexandria

não sou Eratóstenes nem Arquimedes

não pertenço aos Ptolomeus

nem tenho ouro suficiente

para enviar mercenários por aí

a comprar e roubar livros pelos três continentes

e até à orla do mundo conhecido.

A minha biblioteca não pode ser

simplesmente maior do que as dimensões físicas

da divisão do primeiro andar onde a circunscrevi.

Mas a verdadeira pergunta é:

para que raio quero eu acumular tantos livros?

tê-los dá-me a impressão (falsa, obviamente!)

de possuir todo este conhecimento? É tão pueril!

E, no entanto, continuo a comprar, a adquirir

a coleccionar, coligir, compendiar, colectar

bulimicamente, cinoreticamente,

hiperoreticamente, licoreticamente

bem sei, estes advérbios não existem

deixem-me inventar neologismos

enriquecer a língua

se outros podem porque não eu

ah, não tenho legitimidade?

depois de quantos livros poderei?

depois de quantos prémios?

após quantos Nóbeis?

“Ó sombra fútil chamada gente!”,

outra vez Pessoa a interromper-me

quando não é chamado.

“Ó fútil ambição, que destróis

as próprias fontes da tua vida!”,

responde Shakespeare da estante em frente.

A minha biblioteca só pode ser isto

só pode ser esta que tenho já dentro de mim

de todos os livros que li

das histórias que sei de cor

dos romances que rememoro

mesmo incompletamente

as personagens confundindo-se umas com as outras

Tintim toma chá numa esplanada

de Bruges com Vyvyan Ayrs

Dâmaso Salcede passa ao largo de braço dado

com Emma Bovary e Anna Karenina

ao lado Dean Corso e Corto Maltese fumam

noutra mesa a Adèle Blanc-Sec beberica champanhe

com o Major Alvega, Druuna dá uma cotovelada

a Silas Flannery que deixa cair o chapéu no chão

o pequeno Príncipe pergunta a Tom Sawyer

se há um elefante debaixo do chapéu

Hércule Poirot cofia o bigode e sorri aos miúdos

Guilherme de Baskerville pousa o livro que está a ler

e pergunta ao inspector se viu por ali um cão a vadiar.

Na mesma esplanada afinal reconheço mais gente

Calvino, Hergé, Anthímio de Azevedo, Conan Doyle,

Flaubert, Twain, Pratt, Serpieri, Eça, Tolstoi

Agatha Christie e David Mitchell.

Pronto, é tão fácil inventar livros que não existem.

Felizes os idiotas e os tolos

porque não sabem o que é a infelicidade.

Esta é a minha biblioteca possível

igual a nenhuma outra

na qual mergulho e me inspiro quando escrevo

assim como a vida que decorre à minha volta

matéria prima por excelência da escrita.

Se falto em vivê-la, hei-de ao menos escrevê-la.

“Contarla, por que no he logrado vivirla”,

para parafrasear bem mal García Márquez!

José Luís Correia

JLC170721

——————————————

Je brûle les heures

Je contemple les jours qui s’écoulent dehors

toujours les mêmes mais qui me sont de plus en plus étrangers

le nom de l’avenue où j’habite maintenant

me semble être le contraire de ce que je ressens

piégé dans une existence dans laquelle je ne me reconnais pas.

Je regarde sans vraiment voir

parce que mon regard devient absent

et hyper-présent en même temps

de tout ce que l’œil ne peut voir

mon regard traverse la rue, les bâtiments, la forêt

les frontières et l’horizon

jusqu’à la ligne courbe de la sphère terrestre

et sur ces rives de l’océan cosmique

je respire et je laisse s’enterrer mes pieds

dans le sable mouillé de la plage

et j’aperçois un monde qui n’existe pas.

D’ici, qu’est-ce que je regarde, qu’y a-t-il à voir?

Que la gloire fanée des anciennes villas des ingénieurs

d’un monde de fer et d’acier aux pieds d’argile

déjà presque éteint mais toujours vrombissant

martèle toujours mon cerveau

ce tonnerre assourdissant d’enclume dans un ciel en feu

de mon enfance des Terres Rouges

nuit et jour sans céder au silence.

Puis émergeant de l’obscurité

le bruit répété de wagons transportant

des poutres métalliques à l’autre bout du monde

ce metal voyage plus que moi

du Tage au Bosphore, des Trois Gorges à San Francisco

il s’élève en des œuvres pharaoniques

soutient des mondes

relient des continents

avec ses pieds immergés dans des océans.

De ce côté de la fenêtre, j’observe

la vie elle-même voyager plus loin que moi

je retiens mon attention sur le vol singulier

et majestueux mais erratique pour moi

certainement très décidée et instinctive pour elle

d’une abeille autour d’une pomme grenade

que ma mère m’a laissé

quand elle est passée chez moi.

La pomme grenade, pas l’abeille !

“Le thé aux écorces de grenade est bon.

pour tout, pour la circulation

pour les articulations et la tension,

n’oublie pas de faire le thé !”

m’a-t-elle dit, ce ne fut pas une demande

plutôt un conseil de remède de grand-mère

“Oh mon Dieu, un homme seul

ça ne sait pas prendre soin de soit…”.

et en secouant la tête, elle est partie

mais pas avant d’avoir dit au revoir trois fois

et de me recommander à nouveau le thé.

Je n’ai pas encore préparé le thé

je suis bien trop occupé à regarder

cette apis domesticae, l’abeille.

De quoi rêve une abeille?

Les insectes rêvent-ils aussi?

De quoi rêves-tu?

“J’ai en moi tous les rêves du monde”, disait Pessoa.

Oui, et alors? Il ne suffit pas de les rêver!

Que vas-tu en faire?

Je brûle les heures comme ça

dans l’indistinction de ne rien faire

le monde et le temps m’attendent

et je reste ici dans l’indécision

de moi-même face au je

sur le seuil entre le conscient

l’inconscient et le subconscient

entre le vouloir et le je m’en fout

porte tournante qui ne s’arrête jamais

hall de miroirs de moi-même à l’infini.

Hallucination?

Suis-je tout ça? Vertigineux!

Je traîne des pieds, je titube

chancelant sans faire de pas en avant

en retard comme je ne le suis jamais

de cette rencontre avec mon moi.

Je ne veux pas faire face à mon monstre

je m’en fuis en courant de moi-même vers le dehors

je pense ainsi échapper au labyrinthe et au minotaure

mais c’est que pure tromperie de mon âme lente

un jour je devrais doubler ce cap

je devrais vaincre le kraken

je devrais anéantir le monstre.

Tant que je ne traverserais pas cet hémisphère

tout m’attend

les romans inachevés

les livres en préparation

les poèmes à publier

les textes à récupérer

les ratures à réécrire

les livres que je dois encore lire

me regardent méfiants.

Je suis déjà habitué à leur air accusatoire

je parcours les étagères et les rayons de A à Z

de la poésie à l’histoire, de la fiction à la religion

tiens, elles riment, seraient-elles sœurs?

J’entends le sol craquer sous mes pieds

et c’est étrange que le sol gémisse sous mon poids

comme si je ne l’entendais que maintenant

– c’est toi, monstre? –

je choisis un livre, je l’ouvre au hasard

je le feuillete, je le remets à sa place

j’en prends un autre dans l’étagère d’à côté

je regarde la couverture, j’admire la quatrième de couverture

je préfère dire “quatrième de couverture” (en français dans le texte).

le mot a plus de musicalité

et ressemble à un pas de danse

je laisse les pages séduire mes doigts

“Allez hop !” (en français dans le texte), je le prends sous le bras.

Je m’assieds dans le fauteuil en face de Pessoa

il fait semblant de ne pas me voir

comme d’habitude…

Tu veux une cigarette?, je lui demande.

Il ne me répond pas

comme d’habitude.

Je lis. “C’est l’histoire d’un homme qui… ”

les premières pages m’ennuye

je baille, je pose le livre

je m’assieds à mon bureau

je prends mon montblanc

j’écris des notes, un “pense-bête” (en français dans le texte)

c’est bête de penser qu’il n’y a que les gens bêtes

à avoir une mémoire de poisson

je me redresse dans ma chaise

je feuillette les journaux, je découpe des articles

je garde des pages entières

pour archiver dans une “torre do “tombo” (c.f. archives nationales du Portugal)

qui n’existe que dans ma tête

parce que même si mon ambition bibliomane

– bibliophile? bibliopathe? –

est de la taille du monde

et que mes étagères couvrent déjà

presque entièrement les murs

ma bibliothèque ne pourra jamais être

comme la tour picassienne

de la sorcière Circée dans Ulysse 31

qui contenait des tablettes d’argile au des papyrus

de parchemins, des livres et des cassettes

et qui n’avait pas wikipédia

juste parce qu’au début des années 1980

on savait déjà que cette invention du début du deuxième millénaire

n’atteindrait jamais le troisième.

Ma bibliothèque ne sera jamais

comme celle d’Alexandrie

je ne suis pas Eratosthène ou Archimède

je n’appartiens pas aux Ptolémées

et je n’ai de toute façon pas assez d’or

pour envoyer mes mercenaires

acheter et voler des livres sur les trois continents

et jusqu’aux limites du monde connu.

Ma bibliothèque ne peut pas être

simplement plus grande que les dimensions physiques

de la pièce du premier étage où je l’ai circonscrite.

Mais la vraie question est:

pourquoi diable ai-je envie d’accumuler autant de livres?

les avoir me donne l’impression (fausse, évidemment!)

de posséder toutes ces connaissances?

C’est tellement puéril !

Et pourtant, je continue d’acheter, d’acquérir

de collecter, collectionner, compiler

boulimiquement, kinoriquement

hyperorétiquement, licorétiquement

je sais, ces adverbes n’existent pas

laissez-moi inventer des néologismes

enrichir la langue

si d’autres peuvent le faire, pourquoi pas moi ?

ah, je n’ai aucune légitimité?

après combien de livres pourrai-je le faire?

après combien de prix?

après combien de Nobels?

“Ô ombre futile que l’on appelle humain!”,

Pessoa m’interrompt

chaque fois que je ne m’adresse pas à lui.

“Ô ambition futile, qui détruit

les sources mêmes de ta vie !”

répond Shakespeare depuis l’étagère d’en face.

Ma bibliothèque ne peut être que celle-ci

elle ne peut être que ce que j’ai déjà en moi

de tous les livres que j’ai lus

des histoires que je connais par cœur

des romans dont je me souviens

même incomplètement

les personnages se confondent

Tintin prend le thé sur une terrasse à Bruges avec Vyvyan Ayrs

Dâmaso Salcede passe bras dessus bras dessous

avec Emma Bovary et Anna Karénine

à côté Dean Corso et Corto Maltese fument

à une autre table Adèle Blanc-Sec boit du champagne avec Major Alvega

Druuna donne un coup de coude à Silas Flannery

ce qui projette son chapeau sur le sol

le Petit Prince demande à Tom Sawyer

s’il y a un éléphant sous le chapeau

Hercule Poirot coiffe sa moustache et sourit aux enfants

William de Baskerville pose le livre qu’il est en train de lire

et demande à l’inspecteur s’il a vu un chien errant par là.

Sur la même terrasse, je reconnais finalement d’autres clients

Calvin, Hergé, Anthímio de Azevedo, Conan Doyle,

Flaubert, Twain, Pratt, Serpieri, Eça de Queiroz, Tolstoï

Agatha Christie et David Mitchell.

Voilà, c’est si facile d’inventer des livres qui n’existent pas.

Heureux les idiots et les fous

parce qu’ils ne savent pas ce qu’est le malheur.

Voici ma bibliothèque possible

pas comme les autres

dans laquelle je plonge et puise mon inspiration lorsque j’écris

ainsi que la vie qui se déroule autour de moi

matière première par excellence de l’écriture.

Si je ne parviens pas à la vivre, au moins je l’écrirai.

“Contarla, por que no he logrado vivirla”,

pour paraphraser très mal García Márquez!

José Luís Correia

JLC170721