Há uns anos, no regresso de Montemor-o-Velho para Coimbra, a meio caminho, comprei uma dúzia de queijadas de Pereira na casa de uma senhora, cujas queijadas são reconhecidas como excelentes por todos os apreciadores.

Isto podia ficar por aqui mas não fica, porque estando eu a beber umas cervejas com amigos, chamei o tema à baila. Para quem não saiba, os habitantes de Coimbra, quando não há assunto de interesse, falam de queijadas de Pereira e a sua rivalidade com as queijadas de Tentúgal, tal os lisboetas falam do Sporting e do Benfica. As minhas queijadas preferidas são as de Tentúgal e até tenho bons amigos na Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal, onde incluem dessa iguaria. Pena é que nunca me tenham oferecido uma caixinha.

Estávamos nesta conversa e aparece um intruso conhecido, que depois de ouvir um pouco, assegura:

– Para a próxima que fores comprar queijadas, fala comigo antes, que eu sei de alguém que as faz muito melhor e mais baratas.

Agradeci e pensei que para comprar queijadas não necessito de ajuda

Nas sei se vocês possuem amigos destes que sabem sempre onde há melhor e mais barato. Eu acho que sim, há sempre um em qualquer núcleo de amigos. Verdadeiros chatos que sabem sempre onde comprar carros, relógios, bicicletas, roupa, cuecas, foguetões, melhores e mais baratos.

É certo que sabem a posteriori, porque quando necessitamos de alguma coisa e lhes perguntamos eles dizem que vão ver e pesquisar, que o mercado está mau para comprar ou que a senhora dele que faz queijadas morreu ou partiu uma perna.

Desapareceu e ficamos todos mais pobres, sem ele a taxa de inflação aumentou mas apareceu de novo na semana passada e nota-se que a inflação começou a diminuir. Abençoado seja.

Pedro Guimarães