Queda nas exportações e importações

As exportações e as importações diminuíram 3,1% e 2,0%, respetivamente, em outubro face ao mesmo mês de 2022, destacando-se as quebras nos fluxos de combustíveis e lubrificantes, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Em outubro de 2023, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -3,1% e -2,0%, respetivamente (-8,6% e -12,7%, pela mesma ordem, em setembro de 2023), destacando-se os combustíveis e lubrificantes em ambos os fluxos (-22,2% nas exportações e -23,0% nas importações), refletindo decréscimos em volume (-5,9% e -7,3%, respetivamente) e a redução dos preços destes produtos no mercado internacional (-17,3% e -16,9%, pela mesma ordem)”, apontam as estatísticas do comércio internacional do INE.

Este é o sétimo mês consecutivo de quebra nas transações de bens de Portugal com os mercados externos, que já não recuavam desde os primeiros meses de 2021.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o INE refere que se registou “um decréscimo de 1,7% nas exportações, enquanto as importações, após dois meses em queda, aumentaram 1,3% (-8,4% e -10,1%, respetivamente, em setembro de 2023)”.