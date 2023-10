Um cidadão português, de 58 anos, perdeu a vida este domingo na sequência de ferimentos provocados por uma queda de bicicleta em Bad Ragaz, Suíça.

De acordo com as autoridades helvéticas, uma grave queda em Valenserstrasse, ocorrida no passado dia 28 de setembro, obrigou à evacuação do ciclista através de um meio aéreo.

Transportado para o hospital, o emigrante, que residia naquela região, acabou por sucumbir dias depois.