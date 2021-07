Quebeque vai ter um restaurante português de luxo

Vai chamar-se Helena porque a proprietária é a chefe Helena Loureiro, que atualmente dirige as cozinhas do restaurante Champlain do Château Frontenac, na cidade de Quebeque, no Canadá.

Helena Loureiro vai abrir o primeiro restaurante de cozinha portuguesa de luxo da cidade de Quebeque neste outono. Conhecida e reconhecida pela sua cozinha requintada e solarenga que o leva ao fundo das raízes portuguesas, a lusodescendente realiza um sonho que há muito acalenta.

“Amo a cidade de Quebec e venho aqui há muito tempo para visitar meus amigos”, disse em entrevista à Radio Canada. “Estou a trabalhar neste projeto há muito tempo e agora é um bom momento para fazê-lo”.

O Helena abre no HQ, um complexo habitacional localizado a uns passos do mercado Sainte-Foy.

Helena Loureiro é modesta no que respeita à sua cozinha: “os hábitos das pessoas estão a mudar e valorizam cada vez mais as coisas reais, o fresco e uma alimentação saudável. É por isso que acho que minha culinária está tão na moda”, explica.

O Helena vai ter pratos e produtos tipicamente portugueses, como por exemplo polvo. “As pessoas que nunca comeram um bom polvo acham que é borracha”, diz a chefe. “Gosto de o preparar em carpaccio para que as pessoas descubram o sabor sem ter um grande pedaço na boca”. Esta é, segundo ela, a melhor forma de conhecer este molusco.

A chefe Helena Loureiro já é proprietário do Portus 360, na cidade de Montréal.