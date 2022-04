Que têm em comum Portugal e Barbados?

Portugal continuava, em 2021, a ser o Estado-membro da União Europeia com o terceiro maior peso da dívida pública, com 127,4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Se as previsões do Governo se confirmarem para este ano, o país manter-se-á entre os mais endividados do mundo, ao nível dos Barbados, num cenário idêntico ao registado antes da Troika.

Antes da bancarrota, em 2011, e do pedido de resgate à Troika, Portugal tinha uma dívida pública na ordem dos 100% do PIB que era a 12ª maior do mundo, considerando a dimensão da economia de cada país, segundo um levantamento feito pelo Dinheiro Vivo na base de dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Mais de 10 anos depois, Portugal continua a ter a 12ª maior dívida pública do mundo, segundo o ranking do FMI consultado pela mesma publicação. Aliás, aquela instituição considera que a dívida de hoje ainda é maior do que a que havia antes da bancarrota, até devido aos gastos extraordinários motivados pela pandemia de covid-19.

Em 2020, a dívida pública chegou aos 135,2% do PIB, um máximo histórico. No ano passado desceu alguma coisa, mas ainda assim, Portugal ficou-se pela 13ª dívida pública mais alta do mundo.

Para este ano, considerando as contas do FMI, subirá ao 12º lugar, com uma dívida pública de 121,6% do PIB.

A previsão do governo português é de que alcance os 120,7% do PIB em 2022. Se isso se concretizar, Portugal ficará à frente da ilha de Barbados, mantendo o 13º lugar mundial.

O FMI prevê uma redução do peso da dívida pública portuguesa para os 117,9% em 2023 e para 114% em 2024.