Que tal fazer o curso passando por vários países?

Estão abertas as candidaturas de universidades ao programa Universidades Europeias. Trata-se de uma nova iniciativa que possibilita a professores alunos e investigadores passar por vários países no âmbito das suas atividades académicas, vendo o trabalho realizado reconhecido no seu país de origem.

Segundo o El País nesta fase de candidaturas as universidades que pretendam participar no programa devem apresentar um projeto conjunto de pelo menos três instituições de países diferentes. As candidaturas encerram a 28 de fevereiro, após o que serão escolhidos seis grupos para dar início ao programa. As restantes candidaturas poderão concorrer de novo no ano seguinte. A Comissão Europeia quer ter 20 campus universitários transnacionais até 2024.

Até agora a única universidade portuguesa presente numa das candidaturas é a de Coimbra que concorre em conjunto com as universidades de Salamanca (Espanha), Alexandru Ioan Cuza, Iasi (Roménia), de Pavia (Itália), Poitiers (França) e Turku (Finlândia).