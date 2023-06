Que tal celebrar o “Dia Um de Portugal” em Guimarães?

Guimarães inicia a celebração do “Dia Um de Portugal” em 17 de junho e, entre 22 e 25 de junho, prossegue com a comemoração da Batalha de São Mamede e a XI edição da Feira Afonsina.

Segundo o município de Guimarães, o 24 de junho de 1128 representa o “Dia Um de Portugal”, dia que foi marcado pela Batalha de São Mamede, “iniciando a Fundação de Portugal, uma data considerada como ‘a primeira tarde portuguesa’ pelo historiador José Mattoso”.

“No dia 24 de junho haverá uma sessão solene de celebração do ‘Dia Um de Portugal’, que consistirá, além da parte protocolar, de um concerto, com composição de Tiago Simães para Coro e Orquestra, acompanhado pelo Coro de S. Mamede – constituído por cerca de 200 coralistas de todo o concelho – e pela Orquestra do Norte”, refere o município, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

As Jornadas Históricas, consideradas “um evento científico”, realizam-se em 17 de junho com o objetivo de “dar visibilidade às investigações que se vêm produzindo sobre a época medieval e moderna, facultando também aos jovens investigadores a oportunidade de apresentarem e publicarem os seus trabalhos”.

“A sua quarta edição incidirá sobre o quotidiano na idade média, dando a conhecer as vivências das gentes e a sua relação com o território”, refere a autarquia.

Do programa de celebração do “Dia Um de Portugal” faz igualmente parte a XI edição da Feira Afonsina, que decorrerá entre a zona do Castelo de Guimarães e a Praça da Oliveira, “naquele que é um reforço da iniciativa no Centro Histórico de Guimarães”.

“O momento de recriação performativa será ‘Afonso: Político e Diplomata’. O arranque da feira está marcado para 22 de junho, às 18h00, e o encerramento para dia 25, às 23h00”, indica a Câmara de Guimarães, distrito de Braga.

O município acrescenta que a celebração deste ano “conta com uma alargada e forte participação das mais diversas entidades locais, com destaque para a nova área temática, o Poiso das Barricas, junto ao Largo Cónego José Maria Gomes, que terá uma forte componente performativa e uma ligação à produção vinícola de Guimarães e ao Enoturismo”.

O vereador do município com o pelouro da Cultura considera este programa “ambicioso do ponto de vista da afirmação de Guimarães”, destacando “a forte componente científica e histórica, com as jornadas históricas e a consequente publicação dos materiais produzidos”.

Citado no comunicado, Paulo Lopes Silva afirma que a sessão solene, no dia de Guimarães, pretende que seja “cada vez mais aberta à comunidade”, num modelo desenvolvido para ampla participação popular.

“De forma a que possamos celebrar aquilo em que, coletivamente, já temos um enorme orgulho, que é a fundação de Portugal”, diz o vereador.