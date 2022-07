Que semana!

DOMINGO

O carro da Ana avariou. Devem em existir dezenas de milhares de avarias de carros todos os dias, mas para mim, o carro da Ana é assunto de Estado e normalmente a culpa é minha mesmo que mal o conduza, tanto mais que há mais de uma semana que me tinha alertado que o carro dela estava a aquecer demasiado.

Eu sou um verdadeiro ignorante em imensos aspectos, mas recuso-me a saber o que quer que seja em medicina e em mecânica automóvel. Mas existe um tipo que sabe por mim e em caso de aflição telefono-lhe e ele resolve com uma categoria fora do comum todos os problemas com as viaturas.

Agora e se me permitem a publicidade, trata-se do Nuno que é dono da Almatec em Almalaguês, uma oficina toda catita, onde até a GNR coloca lá os seus carros a reparar. Ainda tentamos chegar com o carro à oficina, mas era de todo impossível e regressamos a casa.

Foi então que accionei a Assistência em Viagem que prontamente chamou um reboque, que pouco tempo depois apareceu.

Estava tudo a correr normalmente, prontifiquei-me a ir com o condutor do reboque entregar o carro à Almatec, tanto mais que era domingo e a oficina estava fechada. Mas que não, o condutor do reboque assegurou-me que entregaria sem falta o carro na Almatec. Deixou-me a documentação em como eu lhe tinha entregado o carro e achei que era tudo muito eficiente, Agradei.

SEGUNDA-FEIRA

No dia seguinte, logo de manhã telefonei ao Nuno dizendo-lhe o que se tinha passado. Nesse mesmo dia, ao final da tarde, telefona-me o Nuno dizendo-me que o carro não tinha sido entregue, mas de certeza que terça-feira.

TERÇA-FEIRA

Telefono para a oficina logo de manhã e o carro da Ana ainda se encontrava em parte incerta. Telefonei para a empresa de reboques que me disse que o dia anterior tinha sido incrível mas que de certeza entregariam o carro nesse mesmo dia. Eu compreendi e fiquei contente por saberem da existência do carro.

QUARTA-FEIRA

De manhã não havia notícias da viatura na oficina! Farto, telefonei para a Assistência em Viagem que me disse que iriam contactar a empresa de reboque para saberem o que se estava a passar. Passado pouco tempo telefonam-me dizendo que “em princípio” o carro seria entregue na oficina nesse dia. Saltou-me a tampa e disse que não entendia como e que um incidente ocorrido em Coimbra, assistido por um reboque que estava a 15 minutos, depois demorava pelo menos 72 horas a entregar o automóvel numa oficina em Coimbra. Não tinha avariado no Algarve e seria necessário transportar o carro para Trás-os-Montes, era apenas algo que eu pensava ser simples.

Farto, contactei a minha mediadora de seguros, na figura de uma boa amiga e que lhe reconheço total confiança nessa área. Ela ficou embaraçada com o que se estava a passar e prontamente me ajudou. Reclamou também mas fiquei a saber que a “Assistência em Viagem” não são um departamento das nossas seguradoras, mas sim, empresas sem nome, que são subcontratadas para gerarem mais lucros às companhias de seguros.

Decidi causar então dano financeiro em alguém! Mesmo não precisando, requeri algo a que tinha direito: um carro de substituição. Falei com a minha amiga, que pediu então um carro para mim.

De facto telefonaram-me da companhia de seguros dizendo-me que me iriam ceder um carro, mas que antes teriam os técnicos da oficina que ver a viatura avariada e definirem quantos dias seriam necessários para a reparação!Fiquei espantado, tanto mais que só queria que entregassem o carro na oficina e não conseguiam. Tiveram em linha de conta o meu argumento de que se estava difícil colocarem o carro na oficina e dai a razão dos meus telefonemas, e lá me trataram de arranjar um carro de substituição.

Recebi então uma mensagem dizendo que poderia levantar o carro de substituição numa rent-a-car da Figueira da Foz. Pois era bom, mas eu estava em Coimbra e a Companhia sabia que eu estava em Coimbra!

Telefonei então para a minha amiga da empresa de mediação que achava que estava tudo louco e me iria resolver o caso. Entretanto, a Ana já tinha também telefonado para a companhia de Seguros e estava “consoladinha” de tanto ralhar mas tinha ficado com a sensação que não tinha resolvido nada.

Pelo meio, recebo uma SMS dizendo que poderia levantar uma viatura de substituição em Amarante. E de repente temi que de seguida, me dissessem para ir levantar o carro a Barcelona.

Graças aos esforços da minha amiga, lá se conseguiu um carro na Guerin de Coimbra.

Umas horas depois telefonaram-me da oficina a informarem-me que o carro tinha acabado de ser entregue. Sendo certo que a oficina fecha às 18.00h, alguns técnicos ficaram à espera até às 19.15h e não saiam de lá ate o carro ser entregue. Foi um momento eufórico de alegria colectiva.

QUINTA-FEIRA

Ao final da tarde entregaram-me o carro que teve a avaria, completamente arranjado e ainda tiveram tempo para o lavar.

SEXTA-FEIRA

Devolvi o carro de substituição.

CONCLUSÃO

Se tivessem entregado o carro na oficina na data em que combinaram inicialmente (segunda-feira), no dia seguinte já estaria pronto e não haveria uma grande história para contar, nem grande dano para quem quer que fosse, não haveria pessoas arreliadas e muita gente a quem tive que pedir ajuda nesta situação esquisita.

A minha amiga na Mediadora foi cinco estrelas, a Almatec outras tantas. Claro que vou continuar a ser cliente da Companhia de Seguros em causa e nos mesmos moldes, tanto mais que tenho provas que as leis de Murphi são verdadeiras e estas merdas acontecem, especialmente em dia de calor tórrido e devíamos estar todos a beber cerveja numa câmara frigorífica.

Quanto à “Assistência em Viagem” e à empresa de reboques certamente, certamente terão que fazer relatórios chatos a tentarem justificar o que aconteceu.

Pedro Guimarães