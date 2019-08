Que procuram os portugueses nos sites de encontros em linha?

Serão dos carecas que elas gostam mais? E a mulher, quer-se mesmo pequenina como a sardinha? Dados revelados por um site de encontros online vieram responder aos mais antigos provérbios portugueses. A idade, a altura, a cor dos olhos e a cor do cabelo foram as métricas com uma recolha mais significativa.

“Todos os anos, o site de encontros Felizes.pt realiza um estudo estatístico sobre o universo dos seus utilizadores, com a finalidade de entender melhor o comportamento dos portugueses na plataforma. O estudo tem por base uma amostra de perfis e mensagens, sendo as métricas computadas sem intervenção humana para preservar a privacidade dos utilizadores.”, explica Rui Sousa, gestor de parceiros da plataforma.

Enquanto que eles procuram mulheres mais novas (87% das vezes metem conversa com mulheres mais novas que eles), elas procuram homens 5 a 10 anos mais velhos do que elas (95%).

No que diz respeito à altura, os resultados mostram que as portuguesas têm preferência por homens com 1,80m. Já a preferência da larga maioria dos homens portugueses recai sobre as mulheres com menos de 1,65m. Com o aumento da altura, o interesse diminui. Apesar disso, e contra essa mesma tendência, 10% dos homens gosta de mulheres com mais de 1,80m.

As morenas de olhos azuis são as preferidas dos portugueses (com duas vezes mais probabilidade na abordagem do que uma loira). Afinal, não é dos carecas que elas mais gostam – para as mulheres portuguesas, os morenos de olhos verdes são os vencedores.

De salientar que Lisboa, Porto e Setúbal são os distritos com mais registos em sites de encontros online, onde as mulheres lideram a amostra, com cerca de 53.800 registos em território português.