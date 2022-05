Que portugueses atuam nas finais europeias?

Esta foi a primeira época da UEFA Conference League, havendo três finais europeias no mesmo ano. Entre jogadores e treinadores, Portugal vai marcar presença em todas elas.

Na final da Liga dos Campeões, Real Madrid e Liverpool defrontam-se na final de Paris. Do lado inglês, Diogo Jota pode vir a sagrar-se campeão europeu pela primeira vez. O atleta jogou no Paços de Ferreira e no Porto antes de se dirigir a Inglaterra. Passou pelo Wolverhampton antes de chegar ao Liverpool, onde joga desde a época passada.

A final da Liga Europa será disputada entre alemães e escoceses. No Eintracht Frankfurt, Gonçalo Paciência pode vira fazer parte do plantel vencedor. É o único português no jogo frente ao Rangers. Já foi campeão nacional em Portugal e na Grécia, sendo o Eintracht a terceira equipa fora de Portugal de Gonçalo Paciência, depois do Schalke 04 e do Olympiakos.

Naquela que é uma estreia europeia, a Liga Conferência conta com mais presenças portuguesas. José Mourinho levou a equipa da Roma a uma final europeia, que vai ser disputada contra o Feyenoord. Poderá vencer a única final europeia que nunca venceu, para além de vir a ser o primeiro a fazê-lo. O treinador português traz consigo Sérgio Oliveira, emprestado pelo Porto, e Rui Patrício, que atua em Roma desde esta época.

A final da Liga dos Campeões joga-se no sábado, dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris. O fim da Liga Conferência é disputado na próxima quarta-feira, dia 25 de maio, na Arena Kombëtare em Tirana, na Albânia.

Já a final da Liga Europa será jogada já esta quarta-feira, às 20h00 de Lisboa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na cidade espanhola de Sevilha.

