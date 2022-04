Que nacionalidades investem mais em Lisboa?

Os cidadãos dos EUA tornaram-se mais ativos do que franceses e chineses nas compras de casas em 2021 na Área de Reabilitação Urbana de Lisboa, que cobre a generalidade do território da capital com exceção da Alta de Lisboa, as Laranjeiras e o Parque das Nações.

Em 2021, os estrangeiros adquiriram um total de 1.767 imóveis residenciais na ARU de Lisboa no valor total de €923,1 milhões, contabilizando-se 83 nacionalidades ativas na capital, revela um estudo divulgado esta segunda-feira pela Confidencial Imobiliário. O estudo diz respeito apenas a transações feitas por particulares e das 24 freguesias da cidade só não inclui as do Lumiar, Parque das Nações e de Santa Clara.

Os cidadão norte-americanos foram os estrangeiros mais compradores no ano passado, com €134 milhões de euros em compras residenciais na ARU de Lisboa, equivalente a uma quota de 15% do mercado total.

Seguem-se os franceses, com 126,1 milhões de euros transacionados (quota de 14%), e pelos chineses, com €119,7 milhões investidos (quota de 13%)

Em quarto lugar, surgem os cidadãos britânicos – que reforçam a sua expansão a partir do Algarve, onde são tradicionalmente os mais ativos – com 91,4 milhões de euros investidos (quota de cerca de 10%), sendo o top 5 integrado ainda pelos brasileiros, que totalizaram um investimento na ordem dos 67,7 milhões de euros (quota de 7%).

De acordo com a Confidencial Imobiliário, o montante investido em 2021 ultrapassa em mais de 20% acima do melhor ano de investimento estrangeiro, que tinha sido 2019, com 762 milhões de euros transacionados. Já quanto ao número de imóveis, a evolução de 2021 face ao melhor ano foi de 6%, quando também em 2019, os estrangeiros adquiriram 1.673 imóveis residenciais.

Em termos de destinos, a freguesia de Santo António continua a ser o principal alvo do capital estrangeiro, captando 176,6 milhões de euros em 2021. Arroios foi a segunda freguesia mais procurada por não-residentes, somando 142,7 milhões de euros de aquisições em habitação, seguida pela Estrela, onde o investimento internacional totalizou 106,9 milhões de euros.

A Misericórdia, a única freguesia do Centro Histórico entre os cinco principais destinos de compras internacionais, registou um investimento de cerca de 100 milhões de euros. As Avenidas Novas fecham o top 5, ao captarem cerca de 98 milhões de euros de investimento estrangeiro em 2021.

#portugalpositivo