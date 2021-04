que esplendorosa manhã a deste dia

janela escancarada a primavera entrou-me

no quarto com passinhos de menina

trazia as mãos plenas de flores

de amendoeira e outras alegrias

na voz o jovial chilreio dos passarinhos

nos olhos o reflexo de todas as manhãs

em que acordei destarte:

extasiado e exultante

que esplendorosa manhã a deste dia

dm